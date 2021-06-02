Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Afyonkarahisar'da:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz siyasete girerken şunu söylemiştik; öfke değil, muhabbet, nefret değil, sevgi nezaket dilini kullanacağız. Şu ana kadar da Gelecek Partisinin herhangi bir yetkilisinin ağzından ne Afyonkarahisar'da ne de Türkiye'de herhangi bir yerde olumsuz bir ifade çıkmamıştır." dedi.

Davutoğlu, kent merkezinde bir termal otelde düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar'ın zafer şehri olduğunu söyledi.

Uzun zamandır Afyonkarahisar'da örgütlenme çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Davutoğlu şöyle devam etti:

"İl Başkanlığı binamızı açtık. Bundan sonrada bütün ilçelerde tek tek örgütlenecek. Güney beldesinde seçim var, yerel bir seçim. Ancak bizim için taşıdığı önem Gelecek Partisi olarak katılacağımız ilk seçim olacak. Biz siyasete girerken şunu söylemiştik; öfke değil, muhabbet, nefret değil, sevgi nezaket dilini kullanacağız. Şu ana kadar da Gelecek Partisinin herhangi bir yetkilisinin ağzından ne Afyonkarahisar'da ne de Türkiye'de herhangi bir yerde olumsuz bir ifade çıkmamıştır."