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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

12.09.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 741'inci gününde sürüyor.

Kentteki temasları kapsamında eşi Sare Davutoğlu ve beraberindeki partililerle HDP il binası önüne gelen Davutoğlu, burada evlat nöbeti tutan anne ve babalarla görüştü.

Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın bu sırada Davutoğlu'na, "Diyarbakır annelerine sahip çıkmadınız. HDP'ye destek veriyorsunuz." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Davutoğlu da bunun üzerine, "Ben kimseye destek vermiyorum. Onun için buradayım. Ailelere sahip çıktım. Onlara önce ben sahip çıktım. Bu aileleri ilk önce ben ağırladım Başbakanlıkta. Biz bu çocuklara sahip çıkacağız." dedi.

Ziyaret sırasında bazı annelerin gözyaşı döktüğü görüldü.

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