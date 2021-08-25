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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu:

25.08.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hakkari'nin dağlarında, Toros'un dağlarında, Ilgaz'da, Istrancalarda, Karadeniz dağlarındaki çocukları kardeş kılmak için bu partiyi kurduk"

HAKKARİ ( AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Eşi Sare Davutoğlu ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Davutoğlu, Ünlüce köyünü ziyaret ederek, köy sakinleriyle bir araya geldi.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, karşılaştığı ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Halkla daha fazla iç içe olmak için köy ve mezrada bulunmayı tercih ettiğini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Kapalı salonlarda belli bir kesime hitap eden bir parti kurmadık. Bizler Hakkari'nin dağlarında, Toros'un dağlarında, Ilgaz'da, Istrancalarda, Karadeniz dağlarındaki çocukları kardeş kılmak için bu partiyi kurduk. Buradan tüm Türkiye'ye hitap ediyorum, cumhuriyetin 100. yılına girerken albayrak altındaki bütün Türkiye vatandaşlarının hiçbir ayrım olmadan hiçbir farklılık, dışlama olmadan yaşayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu dağların çocuklarının terör odakları kurbanı olmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Biz insanları ayrıştırmadan bir gelecek kubbesi kurduk. Geleceğimizi kurarken hep beraber olmayı Allah nasip eylesin."

Partiye katılanlara rozet takarak köylülerle halay çeken Davutoğlu, ardından Suüstü köyüne geçerek Seyit Halife Mehmet Efendi ve Seyit Halife Mustafa Arvasi'nin mezarlarına ziyarette bulundu, dua etti.

Kent merkezine geçerek iş yerlerini ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, daha sonra Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Davutoğlu'na ziyaretlerinde, Gelecek Partisi İl Başkanı Hamit Duran, İlçe Başkanı Nevzat Dalar ve partililer eşlik etti.

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