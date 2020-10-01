YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. ‘Gelecek seninle aydınlansın’ projesi için meydan okundu

‘Gelecek seninle aydınlansın’ projesi için meydan okundu

MANİSA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesinin pandemi sebebiyle eğitimlerine evlerinde devam eden öğrencilerin tablet, bilgisayar ve televizyon ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı ’Gelecek seninle aydınlansın’ projesine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu tablet bağışında bulundu ve çektikleri videolarla Turgutlu’nun iş, spor ve siyaset camiasının önemli isimlerine meydan okuyarak kampanyaya destek olma çağrısı da yaptı.Başkan Çetin Akın, ’Gelecek seninle aydınlansın’ projesine 5 adet tablet bağışında bulundu.

‘Gelecek seninle aydınlansın’ projesi için meydan okundu

Turgutlu Belediyesinin pandemi sebebiyle eğitimlerine evlerinde devam eden öğrencilerin tablet, bilgisayar ve televizyon ihtiyaçlarını karşılamak için başlattığı ’Gelecek seninle aydınlansın’ projesine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu tablet bağışında bulundu ve çektikleri videolarla Turgutlu’nun iş, spor ve siyaset camiasının önemli isimlerine meydan okuyarak kampanyaya destek olma çağrısı da yaptı.
Başkan Çetin Akın, ’Gelecek seninle aydınlansın’ projesine 5 adet tablet bağışında bulundu. Başkan Akın ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’e çektiği video ile meydan okuyarak projeye tablet bağışında bulunması çağrısı yaptı.
Başkan Akın’ın meydan okumasına video ile yanıt veren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise projeye 8 adet tablet bağışında bulunacağını söyledi. Milletvekili Bekir Başevirgen ayrıca CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’na meydan okuyarak projeye destek olma çağrısında bulundu.

Başkan yardımcıları da meydan okudu
Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ise projeye 3 adet tablet bağışında bulunarak Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci’ye meydan okudu. Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ise 5 adet tablet bağışında bulundu ve Turgutlu Esnaf Kefalet Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ile Turgutluspor As Başkanı Gökhan Düzkaya’ya meydan okudu. Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ise 5 adet tablet bağışı ile projeye destek olurken Turgutlu Botanik Park İşletme Sahipleri Ahmet ve Murat Özşirin’e meydan okudu.
“Geleceğimiz olan gençlerimiz için hep birlikte iyilikte yarışalım” diyen Başkan Akın, “Pandemi dolayısıyla evlerinde eğitim gören, tablet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrencilerimize destek olmak amacıyla başlattığımız ‘Gelecek Seninle Aydınlansın’ projemize Başkan Yardımcılarımız ve Özel Kalem Müdürümüz de tablet bağışlarıyla destek oldu. Projemize olan desteği her geçen gün artırarak daha fazla ihtiyaç sahibi öğrencimize ulaşabilmek adına Turgutlu’muzun iş, spor ve siyaset alanlarındaki başarılı ve tanınmış isimlerine hazırladığımız videolarla meydan okuduk. Meydan okuduğumuz tüm isimlerin de projemize destek olacaklarına inanıyorum. Ayrıca tüm hemşehrilerimi tablet ve bilgisayar bağışlarıyla bu anlamlı projeye destek olmaya davet ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'den Levent Eriş açıklaması
Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül'den Levent Eriş açıklaması
Kayseri'deki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kayseri'deki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Belediyeden "Hukuksuz yıkım" açıklaması
Belediyeden "Hukuksuz yıkım" açıklaması
Kırklareli'nde üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması davasında 3 sanığa 25'er yıl hapis
Kırklareli'nde üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması davasında 3 sanığa 25'er yıl hapis
Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Manisa Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
13:05
İkindi
16:23
Akşam
18:59
Yatsı
20:15

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Gülen Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Turgutlu
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Ozan Eczanesi
Akhisar
Örmeci Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.