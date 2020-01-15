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  4. Gelendostspor’da kriz çözüldü

Gelendostspor’da kriz çözüldü

ISPARTA HABERLERİ  | 15.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Isparta 1.

Gelendostspor’da kriz çözüldü

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi’nde maddi sıkıntılar nedeniyle Teknik Sorumlu Fatih Bozbaş ve bazı futbolcuların takımdan ayrılmasının ardından Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, yönetim, esnaf ve taraftarlar takımna sahip çıktı.
Gelendost Belediye Başkanı Sezgin’in konuya el atmasının ardından yaşanan sıkıntı ve sorunların aşıldığı belirtildi.
Gelendostspor yönetimi, “Teknik direktör Fatih Bozbaş olmak üzere, tüm futbolcular kulübümüze yeniden dönüş yaptı. Dönüşün yanı sıra transfer girişimi de yapıldı. Gelendost halkının hak ettiği takım için çalışmalar devam etmektedir. Tüm spor camiasına duyurulur” açıklamasında bulunuldu.

Gelendostspor’da kriz çözüldü

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Merkez
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Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
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Keciborlu
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