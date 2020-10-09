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Geleneksel yöntemle sumak üretiyorlar

ADANA HABERLERİ  | 09.10.2020 13:33 | Son Güncelleme

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesinde sakinleri geleneksel yöntemlerle sumak üretiyor.Köy sakinleri ağacından topladıkları sumakları dövme taşında saatlerce döverek toz haline getiriyor.

Geleneksel yöntemle sumak üretiyorlar

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesinde sakinleri geleneksel yöntemlerle sumak üretiyor.
Köy sakinleri ağacından topladıkları sumakları dövme taşında saatlerce döverek toz haline getiriyor. Köy sakinlerinden Gazi Ersin, "Sumakları topladık toz haline gelene kadar dövmeye devam ediyoruz. Biraz kuruduktan sonra kışlık için hazır olmuş olacak. Salatada, hastalanınca kaynatıp suyunu içiyoruz. Bir çok derde deva şifa. Sumağı limon suyu yerine kullanıyoruz. Zorlu meşakkatli ama çok sağlıklı” dedi.

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Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Akpınar Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
Şahin Eczanesi
Seyhan
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