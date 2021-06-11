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Gelinim Mutfakta haftanın finali | Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, kim birinci oldu?

11.06.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Seda Sayan’ın sunumuyla gerçekleşen yarışma programında gelinler birbiriyle yarışırken, kaynanalar da kendi gelinlerinin yemeklerini bularak en yüksek puanı vermek istiyor. Gelinim Mutfakta haftanın finalinde Cuma günleri yarışmadan elenen ve en yüksek puanı alarak birinci olan kişi ödülün sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta haftanın finali | Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi, kim birinci oldu?

Gelinlerin en lezzetli yemeği yapmak için birbirleriyle yarıştığı Gelinim Mutfakta programında, hafta finalinde bir gelin yarışmaya veda etti. Gelinlerin arasında en yüksek puanı alan yarışmacı ise beş altın bileziğin sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta finalinde kim elendi, kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta da elenen ve birinci olan isim bugün açıklandı. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında elenen ismi Seda Sayan açıkladı.

Gelinim Mutfakta'da çeyrek altının sahibi olan gelin ise "Seda" oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi ise "Yağnur" oldu. Gelinim Mutfakta'nın 11 Haziran 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı ise olmadı.

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GELİNİM MUTFAKTA 11 HAZİRAN HAFTA FİNALİ

Ayten, haksızlığa uğradığını düşünerek sert bir şekilde diğer yarışmacıları eleştirdi.

Ayten, başarısının kıskanıldığını düşünerek diğer yarışmacıların birlik olup kendisini hedef aldıklarından dem vurdu. Yüksek sesle bu düşüncesini açıklayan Ayten’i diğer yarışmacılar alkışlayarak protesto etti.

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Yağnur ise, herkesi şoke eden bir durumdan bahsetti. Aysun, kaynanası Nilgün Hanımın yarışmaktan yorulduğunu ve pes ettiğini açıklayan Yağnur’a, “Büyük final sizin harcınız değil!” diye karşılık verdi.

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Kanal D Seda Sayan Gelinim Mutfakta
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