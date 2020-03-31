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Geliştirdikleri makineyle hastane maske üretimine başladı

ÇORUM HABERLERİ  | 31.03.2020 16:28 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesinde bir grup vatandaş bir araya gelerek maske üretimi yapan makine geliştirdi.

Geliştirdikleri makineyle hastane maske üretimine başladı

Çorum’un İskilip ilçesinde bir grup vatandaş bir araya gelerek maske üretimi yapan makine geliştirdi. Makinenin hastaneye bağışlanmasıyla İskilip Devlet Hastanesi’ne maske üretimine başlandı.
İskilip Kültür Turizm Derneği (İSDAK) tarafından tasarlanan makineyle saate 180 adet tek kullanımlık maske yapılıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen makine üzerinde yapılacak yeni tasarımla önümüzdeki günlerde üretim sayısının saatte 360 maskeye çıkması planlanıyor.
İSDAK Başkanı Hasan Güçlü, dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle mücadele kapsamında ülkemizin, devletimizin ve sağlıkçıların yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.
Bunun için İSDAK olarak ne yapabiliriz diye düşünürken, en önemli konulardan bir tanesinin maske ihtiyacı olabileceğini gördüklerini dile getiren Güçlü, "Daha sonra bu ihtiyacı karşılayabilmek için amatör bir ruhla tek kullanımlık maske üretimi makinası tasarladık. Makinanın ARGE çalışmasını 1 hafta gibi kısa bir sürede tamamlamayı başararak saatte 180 adet üretim yapabilen bu makinayı geliştirdik. Bu süreçte, İskilip sanayi esnaflarımızın da desteklerini gördük. Bu çalışmamızda bizlere desteklerini esirgemeyen Hasan Tahtacı, Fatih Palacık ve Utkum Ahşap atölyesine teşekkürlerimi iletmek isterim. Bu süreçte yine desteklerini esirgemeyen İskilip Halk Eğitim müdürümüz Ahmet Faruk İmal’e ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Geliştirdikleri makineyle hastane maske üretimine başladı

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