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’Geliyorum şimdi’ diyerek kaçmıştı, bin 452 TL para cezası yedi

EDİRNE HABERLERİ  | 15.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Edirne’de motosikletle maskesiz gezerken polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp ’Ağabey geliyorum şimdi’ diyerek hızlıca kaçan sürücüye, 4 ayrı suçtan toplam bin 452 lira para cezası uygulandı.Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelindeki cadde, sokak ve açık alanlarda korona virüs denetimleri gerçekleştirdiği anda, Saraçlar Caddesi’nde motosikletle maskesiz gezerken polis ekiplerinin durdurmak istediği şahıs, ’Ağabey geliyorum şimdi’ diyerek hızlıca kaçtı.Toplam bin 452 TL para cezası kesildiMaskesiz sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirleyerek kısa sürede yakaladı.

’Geliyorum şimdi’ diyerek kaçmıştı, bin 452 TL para cezası yedi

Edirne’de motosikletle maskesiz gezerken polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp ’Ağabey geliyorum şimdi’ diyerek hızlıca kaçan sürücüye, 4 ayrı suçtan toplam bin 452 lira para cezası uygulandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelindeki cadde, sokak ve açık alanlarda korona virüs denetimleri gerçekleştirdiği anda, Saraçlar Caddesi’nde motosikletle maskesiz gezerken polis ekiplerinin durdurmak istediği şahıs, ’Ağabey geliyorum şimdi’ diyerek hızlıca kaçtı.

Toplam bin 452 TL para cezası kesildi
Maskesiz sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirleyerek kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri tarafından sürücüye maske takmamaktan 900 lira ve üç ayrı trafik cezası suçundan 552 lira olmak üzere toplam bin 452 lira para ceza uygulandı. Ekiplerin, maske ve sosyal mesafe denetimleri kent genelinde sürüyor.

’Geliyorum şimdi’ diyerek kaçmıştı, bin 452 TL para cezası yedi

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