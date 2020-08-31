YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Gemerek’te trafik kazası 5 yaralı

Gemerek’te trafik kazası 5 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 31.08.2020 18:07 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Gemerek ilçesi ile Sızır kasabası arasında meydana geldi.

Gemerek’te trafik kazası 5 yaralı

Sivas’ın Gemerek İlçesine bağlı Sızır Kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Gemerek ilçesi ile Sızır kasabası arasında meydana geldi. M.A.(50) yönetimindeki 38 NY 037 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden gelmekte olan M.G.(53) yönetimindeki 58 TA 355 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada M. A.(50), A. H. A.(12), L. A.(18), M. A.(39), H. A. (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet hastanesine sevk edildi.

Gemerek’te trafik kazası 5 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trakya çiftçisinin yüzünü yerli mısır "aga" güldürecek
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Balıkesir'de "vira bismillah" diyecek balıkçılar palamut bolluğundan umutlu
Balıkesir'de "vira bismillah" diyecek balıkçılar palamut bolluğundan umutlu
Devasa obruk görenleri korkuttu
Devasa obruk görenleri korkuttu
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:

Sivas Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:52
Öğle
12:37
İkindi
16:17
Akşam
19:12
Yatsı
20:35

Sivas Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Aksu Eczanesi
Merkez
Doğruyol Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çiftçilere ÇKS uyarısı
Çiftçilere ÇKS uyarısı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Hedef 1 milyon küçükbaş hayvan
Hedef 1 milyon küçükbaş hayvan
Otomobilin motoru yuvasından fırladı
Otomobilin motoru yuvasından fırladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.