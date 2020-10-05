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Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

BURSA HABERLERİ  | 05.10.2020 20:19 | Son Güncelleme

Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sertaslan'ın geçen pazar günü köy ziyaretlerinde bulunduğu belirtildi.

Ziyaret dönüşü Sertaslan'ın kırsal alandan topladığı mantarları tükettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye Başkanı, halsizlik ve yorgunluk hissetmiş, kendisi Gemlik Devlet Hastanesi'ne gitmiş, burada gıda zehirlenmesi olduğu ortaya çıkmış, tedbir amaçlı müşahede altında tutulmuştur. Sertaslan'ın genel sağlık durumu iyi olup, kısa sürede tedavisi tamamlanarak taburcu edilecektir."

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