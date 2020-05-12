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Gemlik’de belediye ve esnaftan koronayla ortak mücadele

BURSA HABERLERİ  | 12.05.2020 13:50 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi, berber ve güzellik salonlarında gerçekleştirilen dezenfektan işlemlerinin ardından, maske ihtiyacı duyan esnafa ulaştırılmak üzere cerrahi maskeleri Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na teslim etti.Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürülüğü’nün korona virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor.

Gemlik’de belediye ve esnaftan koronayla ortak mücadele

Gemlik Belediyesi, berber ve güzellik salonlarında gerçekleştirilen dezenfektan işlemlerinin ardından, maske ihtiyacı duyan esnafa ulaştırılmak üzere cerrahi maskeleri Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na teslim etti.
Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürülüğü’nün korona virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu açılışa hazırlanan yüzlerce berber ve güzellik salonunda dezenfeksiyon gerçekleştiren ve işletmelerin sağlık ve hijyen şartlarına uygun şekilde faaliyete başlamalarına katkıda bulunan belediye ekipleri, şimdi de salgından korunmada esnafa yardımcı oluyor. Dezenfeksiyon çalışmalarında Gemlik Esnaf ve Sanatkar Odası’nın bilgilerine başvuran Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur, esnafa destek amacıyla dört binden fazla cerrahi maske ve farklı korucuyu malzemeleri Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki’ye teslim etti.
Başkan Sertaslan: “Esnafımızın sağlık ve güvenliği önceliğimizdir”
Çalışmaya başlayan berber ve güzellik salonlarında zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğünü belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Koronavirüsle mücadele döneminde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına destek olmaya çalıştık. Erzak paketleri ve bebek mamalarını ihtiyaç sahibi Gemliklilere ulaştırıyoruz. Öte yandan her gün yüzlerce kişi ile yakın temas kurmak durumunda olan esnafımızı da unutmadık. Esnafımızın sağlık ve güvenliği bizim için önemlidir. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla çok sayıda koruyucu malzemeyi Gemlik Esnaf Odası Başkanımız İsmail Beki’ye teslim ettik. İlçemizin çeşitli noktalarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımız, kurumlarımıza koruyucu malzeme desteğimiz artarak devam edecek.

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