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Gemlik’te hasta nakil ambulansı hizmete başlıyor

22.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Gemlik’te hasta nakil ambulansı hizmete başlıyor

Gemlik Belediyesi, ilçede eksikliği hissedilen bir diğer hizmeti daha tamamlamaya hazırlanıyor.

Gemlik Belediyesi, ilçede eksikliği hissedilen bir diğer hizmeti daha tamamlamaya hazırlanıyor. Çeşitli sağlık problemleri nedeniyle evinden sağlık merkezlerine ulaşmakta zorlanan vatandaşlar için tam teçhizatlı nakil aracı yola çıkıyor.
Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışacak olan ambulans, gereken durumlarda acil müdahale yapılabilmesi için tam teçhizatlı olarak hazırlandı. Yönetmelik gereği mavi şeritli olan araçta ayrıca ilkyardım belgeli bir şoförün yanı sıra bir de acil tıp teknisyeni görev yapacak.
Hasta nakil ambulansının ortopedi ameliyatı olan, kemoterapi ve radyoterapi alan yatağa bağımlı diyaliz servisi ile nakil olamayacak tam ve kısmi felç geçiren kişilere nakil olanağı sunduğunu söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ihtiyaç duyanların araçtan tamamen ücretsiz olarak faydalanabileceğini söyledi.
Başkan Sertaslan Gemlik Belediyesi’nin yeni hizmeti hakkında şöyle konuştu; “İhtiyaç duyan hemşerilerimiz, gidecekleri doktor ya da hastaneden randevu aldıktan sonra hizmetimizden faydalanabilirler. Müdürlüğümüze gelen yoğun talep dolayısı ile bu hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız bir gün öncesinden 0224 513 45 21’den 1131’i arayarak randevu alabilirler. Hasta nakil aracımızın acil durum aracı değil, nakil aracı olduğunu unutmadan, vatandaşlarımızın kalp krizi, trafik kazaları, gıda, kimyasal atıklar, ilaç ve gazlara bağlı zehirlenmeler, bilinç kaybı, ani solunum durması, kanamalı hastalar, havaleli, epilepsi hastaları, kafa travmalılar, doğum başlaması gibi çok acil durumlarda öncelikli olarak 112’yi arayarak kırmızı şeritli ambulans talep etmeleri gerekiyor. Bunun dışındaki tüm hizmetlerde belediyemize ulaşıp randevu alarak nakil aracımızı kullanabilirler”

Gemlik’te hasta nakil ambulansı hizmete başlıyor

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