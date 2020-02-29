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Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma

ERZURUM HABERLERİ  | 29.02.2020 13:28 | Son Güncelleme

Uzman Dr.

Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma

Uzman Dr. Jale Şenyurt, “Kaş düşüklüğünden ameliyatsız iple kaş asma tekniğiyle kurtularak, daha taze ve genç bakışlara sahip olabilirsiniz” dedi.
Yüz hatlarında belirgin olan kaşların aynı zamanda yüze ifade verdiğini dile getiren Uzman Dr.Jale Şenyurt, “Düşük kaşlar kişilere yorgun ve üzüntülü bir görünüm verirler.Aynı zamanda kişilerin daha yaşlı görünmelerine de neden olurlar.Güzelliği gölgeleyen bu durum genetik olarak,yaşın getirdiği deformasyonlar ya da çevresel faktörler nedeniyle oluşabiliyor.Düşük kaşlara sahip olan kişiler bu sorundan farklı şekillerde kurtulmaya çalışsalar da (makyajla,kaş konturu,kaş alma teknikleri gibi...) çözümleri kalıcı olmuyor” diye konuştu.
Artık düşük kaşlardan ameliyatsız, kalıcılığı uzun süren, risk ve komplikasyonları olmayan askılama yöntemi kurtulmanın mümkün olabileceğini dile getiren Uzman Dr.Jale Şenyurt, “Askılama yöntemi ile kaş kaldırma yüz güldürücü sonuçlar almayı sağlayan bir yöntemdir.Kaş askılama, iz bırakmadan,acısız,ağrısız, his kaybı oluşturmadan, derin kesilere gerek duyulmadan oldukça kısa sürede yapılmaktadır.Ayrıca düşük kaşarla birlikte düşük göz kapağı sorunu olan kişilere uygulandığında her iki sorunda ortadan birlikte kalkar. Kaş askılama yöntemi şöyledir; öncelikle işlem yapılmadan önce bölgeye lokal anestezi kremleri uygulanır.Ardından kesi izi görülmemesi için alnın üst kısmında yer alan saçlı deriden giriş yapılır.Bu girişten sonra kişinin kaş kaldırma oranı ( bu kişilerin kaş durumuna göre değişkenlik gösterir) belirlenir.Son olarak da deriye uyum gösteren iplikler kafatasında sabitlenir ve işlem bitirilir.Kaş askılama toplam 40 dakika sürer ve etkisini hemen göstermeye başlar.Ardından günlük hayata sorunsuz şekilde devam edilebilir.” şeklinde konuştu.

Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma

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