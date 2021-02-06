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Genç Çiftçi Projesi üreticilere nefes olmaya devam ediyor

06.02.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Kırsal Kalkınma Destekleri (KKD) Kapsamında "Genç Çiftçi Projeleri" ile ilgili üç yıllık programda 2016, 2017 ve 2018 yılı uygulamalarının denetim ve kontrollerinin il ve ilçe düzeyinde yapıldığını belirtti.

Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Kırsal Kalkınma Destekleri (KKD) Kapsamında "Genç Çiftçi Projeleri" ile ilgili üç yıllık programda 2016, 2017 ve 2018 yılı uygulamalarının denetim ve kontrollerinin il ve ilçe düzeyinde yapıldığını belirtti. Köyde yetiştiricilik yapan Gülün Ataş, “Süt Sığırı Yetiştiriciliği’’ kursunu tamamladı, ardından 2016’dan 2020 yılına kadar proje dahilinde 13 buzağı elde etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Kırsal Kalkınma Destekleri (KKD) Kapsamında "Genç Çiftçi Projeleri" ile ilgili üç yıllık programda 2016, 2017, 2018 yılı uygulamalarının denetim ve kontrollerinin il ve ilçe düzeyinde yapıldığını bildirdi. İl Müdürü Yılmaz Erkaya konu ile ilgili açıklamasında, “Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi, sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Projeyle, hedef grup olarak belirlenen 18-40 yaşları arasındaki, örgün eğitime devam etmeyen, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve kırsal alanda kalmayı taahhüt eden küçük aile işletmelerinin gelir düzeylerinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Uygulanan projelere yönelik yapılan denetim ve kontrollerde projelerin sonuçlarının son derece memnuniyet verici olduğunu gördük" dedi.

23 projenin hepsi tamamlanarak başarıya ulaştı
Bakanlığın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Serinhisar ilçesinde Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesinde toplam 23 proje hayata geçmiş olup, projelerin kontrol işlemleri Serinhisar ilçe Müdürlüğü tarafından üç yıl süreyle yapılmış, projelerin hepsi tamamlanarak başarıya ulaştığı belirtildi.

Genç yaşta 2020 yılına kadar proje dahilinde 13 buzağı elde etti
Serinhisar İlçesi Yüreğil Köyünde yetiştiricilik yapan Gülün Ataş Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi dahilinde “Süt Sığırı Yetiştiriciliği’’ kursunu tamamlamış ve kendisine 6 adet düve teslim edilmiş. 2020 yılına kadar en son ikiz buzağı doğumuyla birlikte toplamda 13 buzağı elde etmiştir. Projeyi 2019 yılında tamamlayarak hali hazırda elde ettiği buzağılardan uygun olanları damızlık olarak ayırmış geri kalanları satarak hanesine gelir getirmiştir. Şuanda işletmesinde 12 adet damızlık anaç hayvanı bulunan Ataş işletme varlığını ve kapasitesini artırarak hayvancılığa devam etmekte ülke ve ev ekonomisine katkı sağlıyor.

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