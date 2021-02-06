Genç Çiftçi Projesi üreticilere nefes olmaya devam ediyor

Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Kırsal Kalkınma Destekleri (KKD) Kapsamında "Genç Çiftçi Projeleri" ile ilgili üç yıllık programda 2016, 2017 ve 2018 yılı uygulamalarının denetim ve kontrollerinin il ve ilçe düzeyinde yapıldığını belirtti. Köyde yetiştiricilik yapan Gülün Ataş, “Süt Sığırı Yetiştiriciliği’’ kursunu tamamladı, ardından 2016’dan 2020 yılına kadar proje dahilinde 13 buzağı elde etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Kırsal Kalkınma Destekleri (KKD) Kapsamında "Genç Çiftçi Projeleri" ile ilgili üç yıllık programda 2016, 2017, 2018 yılı uygulamalarının denetim ve kontrollerinin il ve ilçe düzeyinde yapıldığını bildirdi. İl Müdürü Yılmaz Erkaya konu ile ilgili açıklamasında, “Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi, sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Projeyle, hedef grup olarak belirlenen 18-40 yaşları arasındaki, örgün eğitime devam etmeyen, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve kırsal alanda kalmayı taahhüt eden küçük aile işletmelerinin gelir düzeylerinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Uygulanan projelere yönelik yapılan denetim ve kontrollerde projelerin sonuçlarının son derece memnuniyet verici olduğunu gördük" dedi.