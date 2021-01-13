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Genç çobanın hedefi veteriner olmak

13.01.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 7 yaşından beri hem okula gidip hem de çobanlık yapan gencin hedefi veteriner olmak.Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde yaşayan Mehmet - Şükriye Çakmak çiftinin 11 çocuğundan en küçük Serkan Çakmak (18) keçi otlatarak aile bütçesine katlı sağlıyor.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 7 yaşından beri hem okula gidip hem de çobanlık yapan gencin hedefi veteriner olmak.
Reşadiye ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde yaşayan Mehmet - Şükriye Çakmak çiftinin 11 çocuğundan en küçük Serkan Çakmak (18) keçi otlatarak aile bütçesine katlı sağlıyor. 10 yaşında annesini kaybeden Çakmak, yaz-kış köyünde çobanlık yapıyor. Hayvancılığı ve doğayı çok seven Çakmak, keçileri ile yakından ilgileniyor. Reşadiye Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olan gencin hedefi ise veteriner olmak. Çobanlık yaparken bir taratanda üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Çakmak, “Sınavları kazanabilirsem veteriner olmak istiyorum. Veteriner olduktan sonrada köyümde hayvancılıkla uğraşanlara yardım etmek istiyorum” diye konuştu.

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