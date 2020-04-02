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Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'ndan 300 aileye erzak yardımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.04.2020 13:28 | Son Güncelleme

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak yardımı yaptı.

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'ndan 300 aileye erzak yardımı

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren, "Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu olarak bu zor zamanlarda böyle bir yardım kampanyasında bulunmaktan onur duyuyoruz. 300 paket erzak kolisini bu akşam ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. En kısa zamanda bu zor günleri dayanışmayla, birlik ve beraberlikle atlatacağımıza inancımız tam. Yardım kampanyamıza destek olan değerli büyüklerimize, abilerimize, dostlarımıza, kardeşlerimize ve Karacabey halkına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu koronavirüs

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