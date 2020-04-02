Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'ndan 300 aileye erzak yardımı

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren, "Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu olarak bu zor zamanlarda böyle bir yardım kampanyasında bulunmaktan onur duyuyoruz. 300 paket erzak kolisini bu akşam ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. En kısa zamanda bu zor günleri dayanışmayla, birlik ve beraberlikle atlatacağımıza inancımız tam. Yardım kampanyamıza destek olan değerli büyüklerimize, abilerimize, dostlarımıza, kardeşlerimize ve Karacabey halkına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" dedi.
(İHA)
Flaş açıklama! İşte Rüştü Reçber'in son durumu
'Hastalığımın koronavirüs gibi semptomları vardı'
Vedat Muriqi İtalya'yı istiyor
G.Saray'da ayrılık! Yıldız isim gidiyor
Obi Mikel'in yeni takımı belli oldu
'Türkiye Kupası'nı kazanacağız'
Paulo Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim
Onyekuru'dan Fenerbahçe itirafı!
Koronavirüs yine can aldı
UEFA'dan flaş karar! Bütün karşılaşmalar iptal edildi
Çebi: Sağlık spordan önce gelir
Badou Ndiaye ameliyat oldu
'UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli'
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum