YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Genç Fikirlerin Yarıştığı Vocathlon 2020 programı başvurulara açıldı

Genç Fikirlerin Yarıştığı Vocathlon 2020 programı başvurulara açıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.10.2020 17:54 | Son Güncelleme

TR82 Bölgesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen Vocathlon 2020 Programı başvurulara açıldı.Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” kapsamında düzenlenen “Vocathlon 2020: Mesleki Girişim Maratonu” programı, Aralık ayının 4-6 tarihleri arasında yapılacak.

TR82 Bölgesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlenen Vocathlon 2020 Programı başvurulara açıldı.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” kapsamında düzenlenen “Vocathlon 2020: Mesleki Girişim Maratonu” programı, Aralık ayının 4-6 tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek program ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması için, gençlerin çevrelerindeki sorunları tanımaları, bu sorunlara yönelik çözümler geliştirerek iş ve proje fikirleri geliştirmeleri amaçlanıyor. Gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda tüm basamakları yaşayarak görmelerini, fikirlerinin sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını ölçebilmelerini sağlayan Vocathlon Programı’na katılmak isteyen gençler başvurularını internet üzerinden 12-18 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabilecekler.
Vocathlon 2020 Programı kapsamında sürdürülebilirliğinin sağlanması ve geliştirilecek iş ve proje fikirlerinin başarılı sonuçlara ulaşabilmesi amacıyla başarı elde eden takımlar ödüllendirilecek. Bu amaçla jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren ilk üç takıma, bir sonraki yıl aynı iş fikri ve projeyle ulusal veya uluslararası yarışmalara katılım sağlamak, ticari amaçlı prototip geliştirmek üzere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından maddi destek sağlanacak. Ayrıca Kastamonu Teknokent tarafından mansiyon ödülü olarak yine bir sonraki yıl içerisinde bir projeye patent desteği sağlanacak ve dereceye giren ilk üç takımın iş fikirleri Kastamonu Teknokent Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi tarafından düzenlenecek olan hızlandırma programına doğrudan katılma imkânı sunulacak.
KUZKA ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, TR82 Bölgesinde bulunan meslek liselerinden alınacak başvurular, yapılacak değerlendirme sonrasında değişen teknolojiyi yakından takip eden, takım çalışması yapabilen, motivasyonu yüksek, dinamik, yenilikçi ürün ve hizmet tasarımı üzerine projelerde aktif olarak çalışan 10 öğretmenin ve 50 öğrencinin programa takımlar halinde katılması hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Amatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine YetişemiyorAmatör Olarak Başladığı İşte, Sosyal Medyada Satmaya Çalıştığı Ürünlerin Siparişine Yetişemiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sanayi sitesi içerisindeki kazada 1’i ağır 3 yaralı
Sanayi sitesi içerisindeki kazada 1’i ağır 3 yaralı
Müdürden istihdam atağı
Müdürden istihdam atağı
Şehir içi trafik akışını yüzde 30 rahatlatacak proje test ediliyor
Şehir içi trafik akışını yüzde 30 rahatlatacak proje test ediliyor
Genç akademisyenden gurur veren başarı
Genç akademisyenden gurur veren başarı
Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze toprağa verildi
Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze toprağa verildi
Devrilen ağacın altında kalan marangoz hayatını kaybetti
Devrilen ağacın altında kalan marangoz hayatını kaybetti

Kastamonu Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
12:36
İkindi
15:40
Akşam
18:13
Yatsı
19:33

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Devrekani’de grup yolları asfaltlanıyor
Devrekani’de grup yolları asfaltlanıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Üroloji Uzm. Küçük, Anadolu Hastanesi’nde Hasta Kabulüne Başladı
Üroloji Uzm. Küçük, Anadolu Hastanesi’nde Hasta Kabulüne Başladı
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
Bahçeli, Kastamonu'da Aday Tanıtım Törenine Katıldı
KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Öztosun:
KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil Öztosun:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.