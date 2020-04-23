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Genç futbolculardan 23 Nisan şiiri

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor alt yapı futbolcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda şiir okudu.Hes Kablo Kayserispor alt yapı futbolcuları Arda Oflaz, Arda Ülgür, Eymen Karasulu, Selahattin Sofularlı, Ahmet Efe Çelen, Ahmet Yılmaz, Emrullah Ömer Erdoğan, İbrahim Yıkın, Duran Efe Güçlü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan şiiri okudu.

Genç futbolculardan 23 Nisan şiiri

Hes Kablo Kayserispor alt yapı futbolcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda şiir okudu.
Hes Kablo Kayserispor alt yapı futbolcuları Arda Oflaz, Arda Ülgür, Eymen Karasulu, Selahattin Sofularlı, Ahmet Efe Çelen, Ahmet Yılmaz, Emrullah Ömer Erdoğan, İbrahim Yıkın, Duran Efe Güçlü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan şiiri okudu. 2007, 2008, 2009 ve 2010 yaş grubu sporcuları, kısa videolar çekerek hem takım arkadaşlarının hem de tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

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Kayseri Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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