Genç Kızılay İstanbul'dan 15 Temmuz Meşale Yürüyüşü

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanlığı koordinasyonunda, Genç Kızılay İstanbul İl Teşkilatı tarafından 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve şehitleri anmak için meşale yürüyüşü düzenlendi.

Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliğindeki Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programının ardından başlayan programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önüne kadar yüzlerce genç meşaleyle yürüdü.

Gençlere yol boyunca vatandaşlar tekbirler, otomobil sürücüleri kornolarla eşlik etti.

İBB önünde düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 15 Temmuz şiirleri ve türküleri okundu.

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili ve 15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, burada yaptığı konuşmada, İBB binasının 15 Temmuz için sembolik öneme sahip olduğunu söyledi.

Kendisinin de 15 Temmuz'da İBB binası önüne geldiğini ve darbecilerin vatandaşlara nasıl silah doğrulttuğuna şahitlik ettiğini anlatan Turunç, şöyle konuştu:

"İBB önünde çatışma olduğunu duyduktan sonra hemen buraya gelmek için yola koyulduk. Yollar çok kalabalıktı. Halkın üzerine ateş açıldığını öğrendik. Yaklaştık 100 metre kadar. 20 kadar şerefli Türk askeri üniformasını giyen hain darbeciler halkın üzerine ateş açmaya başladı. O gün darbecilerin sıktığı mermi kovanlarını topladık. Bazılarını eve götürdük. O mermi kovanları şahidimiz. Onlara bakınca acaba biz PKK'lı teröristlerden daha mı kötüydük de bize silah sıktınız diye düşünüyoruz."

Darbecilerin demokratik usullerle yönetime gelemeyeceklerini anladıkları için darbe düzenlediklerini ifade eden Turunç, "Sizin arkanızda ABD, Fransa, İsviçre olabilir ama Allah bizimle. Şehitlerimiz gazilerimiz mahcup olmadı. Ama onlar kaybetti." diye konuştu.

