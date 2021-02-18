YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Genç Kızılay Karabük gönüllülerinden esnaf ve vatandaşa kandil simidi ikramı

Genç Kızılay Karabük gönüllülerinden esnaf ve vatandaşa kandil simidi ikramı

18.02.2021 18:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç Kızılay Karabük gönüllüleri Regaip Kandili sebebiyle Karabük’te esnaf ve vatandaşlara kandil simidi dağıttı.Karabük’te daha önce sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet ve sağlık personellerine sıcak çorba ikramı, esnafa ve vatandaşlara maske dağıtımı gibi sosyal etkinlikler yapan Genç Kızılay Karabük gönüllüleri, Regaip Kandili olması vesilesi ile Karabük’te esnaf ve vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.Etkinliklerin hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade eden Genç Kızılay Karabük Başkanı Ömer Çölova, "Genç Kızılay Karabük olarak her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Genç Kızılay Karabük gönüllüleri Regaip Kandili sebebiyle Karabük’te esnaf ve vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Karabük’te daha önce sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan emniyet ve sağlık personellerine sıcak çorba ikramı, esnafa ve vatandaşlara maske dağıtımı gibi sosyal etkinlikler yapan Genç Kızılay Karabük gönüllüleri, Regaip Kandili olması vesilesi ile Karabük’te esnaf ve vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.
Etkinliklerin hiçbir zaman bitmeyeceğini ifade eden Genç Kızılay Karabük Başkanı Ömer Çölova, "Genç Kızılay Karabük olarak her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Regaip Kandilimizi kutluyor, milletimize, islam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyefendi? Burcu Esmersoy ifşa etti: Nereye gidiyorsunuz beyefendi?
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
1/

Karabük Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:08
Sabah
07:33
Öğle
13:08
İkindi
16:04
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

Karabük Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Çağlayan Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Karabük'te 5 köpek ve bir koyunun ölü bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı

Karabük'te 5 köpek ve bir koyunun ölü bulunmasına ilişkin inceleme başlatıldı

“Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST 2021 Bilgilendirme Semineri” çevrimiçi yapıldı

“Milli Teknoloji Hamlesi TEKNOFEST 2021 Bilgilendirme Semineri” çevrimiçi yapıldı

Karabük’te zehirli koyunu yiyen köpekler telef oldu

Karabük’te zehirli koyunu yiyen köpekler telef oldu

Safranbolu’da yaban hayvanları unutulmadı

Safranbolu’da yaban hayvanları unutulmadı

Keltepe Kayak Merkezi'ne kayakseverlerin ilgisi artıyor

Keltepe Kayak Merkezi'ne kayakseverlerin ilgisi artıyor

Karabük'te baba ve çocukları, traktöre bağlanan kızaklarla kayak keyfi yaptı

Karabük'te baba ve çocukları, traktöre bağlanan kızaklarla kayak keyfi yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.