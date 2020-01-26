YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Genç melekler Türkiye şampiyonu

Genç melekler Türkiye şampiyonu

ANTALYA HABERLERİ  | 26.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyespor’un genç melekleri, Sivas’ta düzenlenen Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası finalinde Sivas Belediyespor’u yenerek kupayı Antalya’ya getirdi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde son 4 yıl içinde yaşadığı dönüşümle kadın hentbolunda ekol haline gelen Muratpaşa Belediyespor’da sezonun ilk kupası genç takımdan geldi.

Genç melekler Türkiye şampiyonu

Muratpaşa Belediyespor’un genç melekleri, Sivas’ta düzenlenen Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası finalinde Sivas Belediyespor’u yenerek kupayı Antalya’ya getirdi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde son 4 yıl içinde yaşadığı dönüşümle kadın hentbolunda ekol haline gelen Muratpaşa Belediyespor’da sezonun ilk kupası genç takımdan geldi. Paşanın genç melekleri, Sivas’ta düzenlenen Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nı birinci tamamladı.
21 takımın katıldığı şampiyonada Paşanın genç melekleri, kupa yolculuğuna B grubunda başladı. Muratpaşa; Bursa, Trabzon, Kastamonu ve Muğla temsilcilerinin yer aldığı gruptan namağlup çıktı. Çeyrek finalde Antalya Gazi ile karşılaşan Paşanın genç melekleri, adını yarı finale yazdıran takım oldu. Muratpaşa Belediyespor, yarı finalde Kastamonu Araç Belediyespor’la karşılaştı. Genç takım, zorlu geçen karılaşmayı 28-27 kazanırken şampiyonada finalin adı Muratpaşa Belediyespor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Başkan Böcek’e Yılın Siyaset ÖdülüBaşkan Böcek’e Yılın Siyaset Ödülü
Başkan Tütüncü: "Gençlerimiz bu ülkenin istikbali”Başkan Tütüncü: "Gençlerimiz bu ülkenin istikbali”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Antalya Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:35
Sabah
07:58
Öğle
13:15
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Akdeniz Eczanesi
Muratpasa
Burcu Duran Eczanesi
Muratpasa
Cadde Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Seçkiner Eczanesi
Muratpasa
Tabiat Eczanesi
Muratpasa
Ereğli Anıl Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Kayıp Rus Genç 'umut' Iddiası

Kayıp Rus Genç 'umut' Iddiası

Korkuteli Adliyesi'nde Veda Gecesi

Korkuteli Adliyesi'nde Veda Gecesi

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.