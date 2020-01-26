Genç melekler Türkiye şampiyonu

Muratpaşa Belediyespor’un genç melekleri, Sivas’ta düzenlenen Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası finalinde Sivas Belediyespor’u yenerek kupayı Antalya’ya getirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde son 4 yıl içinde yaşadığı dönüşümle kadın hentbolunda ekol haline gelen Muratpaşa Belediyespor’da sezonun ilk kupası genç takımdan geldi. Paşanın genç melekleri, Sivas’ta düzenlenen Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nı birinci tamamladı.

21 takımın katıldığı şampiyonada Paşanın genç melekleri, kupa yolculuğuna B grubunda başladı. Muratpaşa; Bursa, Trabzon, Kastamonu ve Muğla temsilcilerinin yer aldığı gruptan namağlup çıktı. Çeyrek finalde Antalya Gazi ile karşılaşan Paşanın genç melekleri, adını yarı finale yazdıran takım oldu. Muratpaşa Belediyespor, yarı finalde Kastamonu Araç Belediyespor’la karşılaştı. Genç takım, zorlu geçen karılaşmayı 28-27 kazanırken şampiyonada finalin adı Muratpaşa Belediyespor

