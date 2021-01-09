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Genç Memur Sen’in Türkiye 1’nciliği Malatya’ya

09.01.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Genç Memur Sen’in Türkiye 1’nciliği Malatya’ya

Genç Memur Sen Malatya İl Başkan Yardımcısı Muhammed Karmış, Malatya ve tüm ilçelerinin sosyal medya hesaplarının Türkiye’de ilk olarak tamamlanmasından ötürü Türkiye 1’nciliği plaketi aldı.Memur Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Genç Memur Sen Malatya İl Başkan Yardımcısı Muhammed Karmış’a Malatya ve tüm ilçelerinin sosyal medya hesaplarının Türkiye’de ilk olarak tamamlanmasından dolayı plaket takdim etti.Memur Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, yaptığı açıklamada, Karmış’ı başarısından dolayı kutlayıp plaket vererek, “Genç Memur Sen medya ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı olarak Malatya ve tüm ilçelerinde sosyal medya hesaplarını açarak tamamlamada Türkiye 1’ncisi olmanızdan dolayı teşekkür eder görevinizde başarılar dilerim” şeklinde konuştu.Türkiye 1’nciliği plaketi alan Öğretmen Muhammet Karmış da, “Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Malatya İl Başkanımız Hüseyin Söylemez Hocama nazik ve ince düşüncelerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.

Genç Memur Sen Malatya İl Başkan Yardımcısı Muhammed Karmış, Malatya ve tüm ilçelerinin sosyal medya hesaplarının Türkiye’de ilk olarak tamamlanmasından ötürü Türkiye 1’nciliği plaketi aldı.
Memur Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Genç Memur Sen Malatya İl Başkan Yardımcısı Muhammed Karmış’a Malatya ve tüm ilçelerinin sosyal medya hesaplarının Türkiye’de ilk olarak tamamlanmasından dolayı plaket takdim etti.
Memur Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, yaptığı açıklamada, Karmış’ı başarısından dolayı kutlayıp plaket vererek, “Genç Memur Sen medya ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı olarak Malatya ve tüm ilçelerinde sosyal medya hesaplarını açarak tamamlamada Türkiye 1’ncisi olmanızdan dolayı teşekkür eder görevinizde başarılar dilerim” şeklinde konuştu.
Türkiye 1’nciliği plaketi alan Öğretmen Muhammet Karmış da, “Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Malatya İl Başkanımız Hüseyin Söylemez Hocama nazik ve ince düşüncelerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Cenabı Mevla hak davayı tüm platformlarda hakkıyla temsil edebilmeyi bizlere nasip eylesin” dedi.

Genç Memur Sen’in Türkiye 1’nciliği Malatya’ya

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