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Genç milli atlet İsmail Nezir, dünya şampiyonu oldu

06.08.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç milli atlet İsmail Nezir, dünya şampiyonu oldu

Milli atlet İsmail Nezir, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli finalinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen organizasyonda genç milli atlet, finalde 48.84'lük derecesiyle birinci oldu ve dünya şampiyonluğunu elde etti.

Nezir, Türk atletizm tarihinde 400 metre engellide 49 saniyenin altına Yasmani Copello'dan sonra inen ikinci isim oldu. Türkiye, geçen yıl yapılan şampiyonada da bu kategoride Berke Akçam'la altın madalyaya uzanmıştı.

Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı, 2'si altın, 1'i gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplamda 4'e yükseldi.

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