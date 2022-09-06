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Genç milli kürekçiler, Balkan Şampiyonası'na Adıyaman'da hazırlanıyor

06.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nde kampa giren Genç Milli Kürek Takımı, günde 2 antrenmanla güç depoluyor

ORHAN PEHLÜL - Genç Milli Kürek Takımı, Balkan Şampiyonası'nda başarılı dereceler elde edebilmek için çalışmalarını Adıyaman'da sürdürüyor.

Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde 9-11 Eylül'de yapılacak Balkan Kürek Şampiyonası için Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nde kampa giren genç milliler, günde 2 antrenman yaparak güç depoluyor.

Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası'nı Adıyaman'da tamamlayarak, Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan milliler, Atatürk Barajı'nda ter döküyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma seçilen sporcuların Atatürk Barajı'nda kamp yaptıklarını ifade etti. Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nin önemini anlatan Çuhadar, şöyle konuştu:

"9-11 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'na sporcularımız burada hazırlanıyor. Bu merkezimiz mükemmel bir antrenman alanı. Birçok takımımız buraya geldi, kampa girip antrenmanlarını burada yaptı. Bundan sonra da gelmeye devam edecekler. Amacımız burada daha büyük ve kapsamlı yarışmalar düzenlemek."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise Gölbaşı ilçesinde Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda başarılı olan sporcuların milli kürek takımına seçildiğini hatırlattı.

Milli sporcuların Atatürk Barajı'nda kampa girdiklerini kaydeden Keleş, "Biz burada ciddi bir organizasyona ev sahipliği yapmaktayız. Amacımız kentimizde su sporları altyapısını geliştirerek, özellikle Adıyaman'daki spor turizmini ve organizasyonlarını üst düzeye çıkarmak." diye konuştu.

- Yurt dışından kamp teklifi

Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'ne yurt dışından kamp için taleplerin oluştuğunu ifade eden Keleş, "Türkiye'deki tüm büyük güzide spor kulüplerimizin kamp tercihlerinden sonra şu an yurt dışından kamp tercih ve rezervasyonları almaktayız. Ayrıca Türkiye'deki bütün kürek spor kulüplerini Adıyaman'da kamp yapmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

- Sporcular iddialı

Sporculardan Yasin Şen de antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti. Birçok birincilik ve dünya üçüncülüğünün olduğunu belirten Şen, şöyle devam etti:

"Şimdi antrenmanlarımıza son hızla devam edip, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Sabah erken saatlerde geliyoruz. Suyun düz olması bizim için önemli. Bu olduğunda antrenmanlarımızı daha iyi yapıyoruz. Günde en az 3 saat boyunca yoğun bir antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Kürek sporu zor ama güzel bir spor."

Eren Akbaş da 3 yıldır kürek sporu yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Balkan Şampiyonluğu ile Balkan 3'üncülüğüm var. Bu yıl İtalya'da düzenlenen yarışmada da dünya 3. olduk. Çok mutluyuz, bu sporu tavsiye ediyorum. Atatürk Barajı güzel ve su bizim için ideal. Burada Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefimiz birincilik. Şampiyon olup ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

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Adıyaman kürek mahmut çuhadar yasin şen

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
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Sabah
05:54
Öğle
12:30
İkindi
16:06
Akşam
18:57
Yatsı
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