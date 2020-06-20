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Genç model Yasemin Aslan, sosyal medyanın gündemine oturdu

OSMANİYE HABERLERİ  | 20.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

Genç model Yasemin Aslan, sosyal medyada yüz binlere ulaşan takipçi sayısı ile dünya genelinde takip edilen en genç Türk fenomenler arasında yer almayı başardı.Yaptığı paylaşımlar ve seslendirmelerle ilgi odağı haline gelen ve takipçi sayısı her geçen gün artan Yasemin Aslan’ın en büyük hayali Türkiye’yi model olarak dünyada en iyi şekilde temsil etmek.

Genç model Yasemin Aslan, sosyal medyanın gündemine oturdu

Genç model Yasemin Aslan, sosyal medyada yüz binlere ulaşan takipçi sayısı ile dünya genelinde takip edilen en genç Türk fenomenler arasında yer almayı başardı.
Yaptığı paylaşımlar ve seslendirmelerle ilgi odağı haline gelen ve takipçi sayısı her geçen gün artan Yasemin Aslan’ın en büyük hayali Türkiye’yi model olarak dünyada en iyi şekilde temsil etmek. Sosyal medyada büyük bir kitleye hitap eden Yasemin Aslan, bundan sonra klasik paylaşımlar yerine daha etkileyici ve doğal çalışmaların sosyal medyada daha çok tutacağını dile getirdi.
Herkesten daha farklı ve etkileyici içerikler oluşturmanın, paylaşımı daha etkileyici hale getirdiğini anlatan Yasemin Aslan, “Sosyal medyada ‘hadi bir video çekelim ve herkes çok beğensin’ diye bir şey olmuyor. Milyonlarca insanın sizi takip ettiği sosyal medya dünyasında daha özgün ya da etkileyici paylaşımlar yapmak gerekiyor. İnsanlar artık ‘özel’ olan, kimsede olmayan içerikleri seviyor. Klasikler bir süre sonra bitiyor, ancak yeni ve emek verilen çalışmalarsa hep taze kalabiliyor“ dedi.
Hem sosyal medya fenomeni hem de model olan Yasemin Aslan, özel ve yenilikçi içeriklerle sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.
Instagram ve Tiktok gibi gençlerin yoğun olarak kullandığı sosyal platformlarda oldukça meşhur bir isim olan Yasemin Aslan, modellikle eş zamanlı olarak sosyal ağlar üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor.

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