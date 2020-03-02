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Genç mucitlerden yaya geçidi projesi

İZMİR HABERLERİ  | 02.03.2020 09:45 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyarete gelen özel bir kolejin öğrencileri, trafik yoğunluğuna çözüm bulacak projelerini tanıttı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyarete gelen özel bir kolejin öğrencileri, trafik yoğunluğuna çözüm bulacak projelerini tanıttı. Yaya geçitleri için sinyalizasyon sistemi geliştiren genç mucitleri kutlayan Başkan Sandal, Bayraklı’da projeyi hayata geçirmek için çalışma yapılacağını söyledi.
Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen “First Lego League” yarışmasına Çakatech isimli takımlarıyla katılarak Türkiye elemelerinde İzmir’i temsil etme hakkı kazanan özel bir kolejin öğrencileri, proje koordinatörü öğretmenleri Oğuzhan Köse ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. Büyük kentlerde trafiğin en önemli sorun olduğunu ve buna yönelik projeler geliştirilmesi gerektiğini ifade eden başarılı öğrenciler, yarışma kapsamında hazırladıkları çalışmayı tanıttı. Projeye göre yaya geçitlerine bir sinyalizasyon sistemi kurulacak. Sürücüler, yaya geçidine yaklaştıklarında yaya geçidini kullanan biri varsa önceden ışıkla uyarılacak. Yayaya öncelik tanımayan sürücülerin plakaları uygulama kapsamındaki kameralar tarafından tespit edilecek ve ilgili birimlere iletilecek. Projeleriyle yarışma jürisinin dikkatlerini çekerek ödüllendirilen minik mucitler, 14-15 Mart’ta 42 takımın katılacağı yarışmada İzmir’i temsil edecek. Konuyla ilgili Başkan Sandal’a sunum yapan öğrenciler geliştirdikleri sistemi, hazırladıkları prototip ve uygulamalı videoyla anlattı.

“Bayraklı’da uygulayabiliriz”
Projelerini Bayraklı’da hayata geçirmek isteyen minik mucitleri kutlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sizin gibi gençlere destek olmak, bizim görevimiz. Bayraklı’da bulunan yaya geçitlerimizde projenizi uygulayabiliriz. Toplumsal duyarlılığınız, bu tür işlere kafa yorup proje ürettiğiniz için teşekkür ederim. Bu sorunu fark etmeniz ve çözümü noktasında da duyarlı ve bilinçli davranmanız çok önemli. Bize de düşen sizin gibi pırıl pırıl çocuklarımıza destek olmak" diye konuştu. Ziyarette öğrenciler Başkan Sandal’a 3D yazıcıyla hazırladıkları Atatürk büstü hediye etti.

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