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Genç pilotları dünya şampiyonalarında yarıştırmayı hedefliyorlar

MUĞLA HABERLERİ  | 19.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Castrol Ford Team Türkiye Pilot Koçu Murat Bostancı: - "Takımımız genel olarak genç pilotlardan oluşuyor. Hedefimiz de dünya ralli şampiyonasında zirvedeki takımlarda bir Türk pilotun yarışabilmesi" - Castrol Ford Team Türkiye Pilotu Ümitcan Özdemir: - "Dünya çapında pilotların ülkemize gelip yarışması ve bizim de onlarla aynı ortamda olmamız bizim için çok büyük bir şans. Biz de bu şansı kullanmak istiyoruz"

DURMUŞ GENÇ - SABRİ KESEN - Castrol Ford Team Türkiye Pilot Koçu Murat Bostancı, takımlarının genel olarak genç pilotlardan oluştuğunu belirterek, "Hedefimiz de dünya ralli şampiyonasında zirvedeki takımlarda bir Türk pilotun yarışabilmesi." dedi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağının gerçekleştirildiği Marmaris'e gelen takımlar ve pilotlar zorlu parkurlarda mücadele ediyor.

Otomobil sporcuları, 707 kilometre uzunluğundaki zorlu rallide, Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta büyük bir rekabetle dereceye girmek için toz kaldırıyor.

Castrol Ford Team Türkiye Pilot Koçu Murat Bostancı, AA muhabirine, Türkiye'nin üç yıldır dünyaca ünlü pilotlara ev sahipliği yaptığını, bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yılı Türkiye Ralli şampiyonu olarak tamamladıktan sonra bu sene pilot koltuğuna ufak bir ara verdiğini anlatan Bostancı, Castrol Ford Team Türkiye'de genç pilotların başında pilot koçluğu yaptığını dile getirdi.

Castrol Ford Team Türkiye olarak yıllardır büyük başarılara imza attıklarına işaret eden Bostancı, şöyle konuştu:

"Biz WRC Türkiye Rallisi'ne çok iyi hazırlandık. Takımımız genel olarak genç pilotlardan oluşuyor. Hedefimiz de dünya ralli şampiyonasında zirvedeki takımlarda bir Türk pilotun yarışabilmesi. Yarışlarda ciddi geleceği olan 3 çok yetenekli pilot var. Günün birinde dünya rallisinde bizi temsil eden bir pilotumuz olsun istiyoruz. Castrol Ford Team Türkiye olarak tek hedefimiz bu. Ben de Türkiye ve Avrupa'daki deneyimlerimi genç pilotlara aktarıyorum. Marmaris Rallisi zor ve çok kırıcı bir yarış. Dünya Rallisi pilotları da sezonun en kırıcı yarışı olarak Marmaris Rallisi'nden bahsediyor. Bizi çok iyi hazırlandık ama bu yarışta akıllı bir tempo da gitmek gerekiyor. Çünkü sadece hızlı giderek değil otomobilinizi kollayarak bitişe gelmekle mümkün. Dediğim gibi bizim en büyük hedefimiz genç pilotlarımızı dünya şampiyonalarında yarıştırmak. Ana hedefimiz dünyanın tepesinde Tük pilotlar görebilmek. "

- Genç pilotlar, şampiyonayı iyi değerlendirmek istiyor

Castrol Ford Team Türkiye Pilotu Ümitcan Özdemir ise ekip olarak çok heyecanlı olduklarını, ilk kez dört çekerli bir otomobile geçeceklerini bildirdi.

Yarışa çok özel olarak hazırlandıklarını belirten Özdemir, "Dünya çapında pilotların ülkemize gelip yarışması ve bizim de onlarla aynı ortamda olmamız bizim için çok büyük bir şans. Biz de bu şansı kullanmak istiyoruz." dedi.

Marmaris Rallisinin Türkiye Şampiyonasının kalan yarışlarına göre biraz daha uzun ve kırıcı olduğunu anlatan Özdemir, çok iyi hazırlandıklarını, iyi bir sonuç beklediklerini kaydetti.

Castrol Ford Team Türkiye Pilotu Ali Türkkan da geçen yıl yaşadığı mekanik bir arıza nedeniyle ralliyi tamamlayamadığını hatırlattı.

Etapların çok kırıcı olduğuna işaret eden Türkkan, kullandıkları aracın ise hem sağlam hem de çok hızlı olduğunu dile getirdi.

Türkkan, rallide öncelikli hedeflerinin üst sıralarda bitirmek olduğunu ifade etti.

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