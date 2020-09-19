Genç pilotları dünya şampiyonalarında yarıştırmayı hedefliyorlar

"Biz WRC Türkiye Rallisi'ne çok iyi hazırlandık. Takımımız genel olarak genç pilotlardan oluşuyor. Hedefimiz de dünya ralli şampiyonasında zirvedeki takımlarda bir Türk pilotun yarışabilmesi. Yarışlarda ciddi geleceği olan 3 çok yetenekli pilot var. Günün birinde dünya rallisinde bizi temsil eden bir pilotumuz olsun istiyoruz. Castrol Ford Team Türkiye olarak tek hedefimiz bu. Ben de Türkiye ve Avrupa'daki deneyimlerimi genç pilotlara aktarıyorum. Marmaris Rallisi zor ve çok kırıcı bir yarış. Dünya Rallisi pilotları da sezonun en kırıcı yarışı olarak Marmaris Rallisi'nden bahsediyor. Bizi çok iyi hazırlandık ama bu yarışta akıllı bir tempo da gitmek gerekiyor. Çünkü sadece hızlı giderek değil otomobilinizi kollayarak bitişe gelmekle mümkün. Dediğim gibi bizim en büyük hedefimiz genç pilotlarımızı dünya şampiyonalarında yarıştırmak. Ana hedefimiz dünyanın tepesinde Tük pilotlar görebilmek. "

- Genç pilotlar, şampiyonayı iyi değerlendirmek istiyor

Castrol Ford Team Türkiye Pilotu Ümitcan Özdemir ise ekip olarak çok heyecanlı olduklarını, ilk kez dört çekerli bir otomobile geçeceklerini bildirdi.