YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. "Genç şefler" Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yarıştı

"Genç şefler" Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yarıştı

08.10.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Genç şefler" Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde yarıştı

Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında düzenlenen "Genç Şefler" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde Merkez Park'ta gerçekleştirilen festivalde, "Genç Şefler" 3 dalda kıyasıya yarıştı.

Yarışmaya katılan 10 ekip, hazırladıkları 30 yemek ile jürinin karşısına çıktı.

"Üniversiteli Genç Şefler 1. Yarışma Bireysel"i Korkut Ata Üniversitesi öğrencisi Serpil Beytut, "Üniversiteli Genç Şefler 2. Yarışma Bireysel"i Kayseri Üniversitesi öğrencisi Merve Işık, "Üniversiteli Genç Şefler Ekip" yarışmasını Artuklu Üniversitesi öğrencileri Eda Nur Çiçek, Mehmet Salih Keser ve Zilan Şahin birinci olarak tamamladı.

Yarışmaların sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Festival kapsamında yarın da "Liseli Genç Şefler Bireysel" ve "Liseli Genç Şefler Ekip" yarışmaları düzenlenecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin "Lezzet Treni"nde yöresel tatlar sunulduUluslararası Adana Lezzet Festivali'nin "Lezzet Treni"nde yöresel tatlar sunuldu
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındıAdnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı
AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki:AK Parti'li Demiröz'den KKTC'li vekilin açıklamalarına tepki:
Anahtar Kelimeler:
Adana yarışma

Adana Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:33
Öğle
12:31
İkindi
15:46
Akşam
18:20
Yatsı
19:34

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cumartesi

Aslı Eczanesi
Seyhan
Evgin Eczanesi
Seyhan
Seyhan Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Sena Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Paşa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.