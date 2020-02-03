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Genç sporseverler Sakaryasporla buluştu

SAKARYA HABERLERİ  | 03.02.2020 18:07 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sporda Sevgi Seli’ projesi kapsamında genç sporseverler Sakaryaspor ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sporda Sevgi Seli’ projesi kapsamında genç sporseverler Sakaryaspor ile buluştu. Sakaryaspor-Tuzlaspor mücadelesini tribünden takip eden genç sporseverler maç esnasında ‘Nehrin Çocukları Elazığ ve Malatya’nın Yanında’ adlı pankart açarak desteklerini iletti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sporda Sevgi Seli’ projesi kapsamında genç sporseverler Sakaryaspor ile buluştu. ‘Nehrin Çocukları Sakaryaspor’la Buluşuyor’ sloganıyla başlatılan projede şehir merkezine uzak yerde yaşayıp yeşil siyah sevdayla tanışmayan bin 500 genç sporsever hafta sonu oynanan Sakaryaspor-Tuzlaspor mücadelesini tribünden takip etti. Büyükşehir Belediyesi ve Sakaryaspor işbirliği içerisinde düzenlenen proje kapsamında şehrin kuzey ve güney ilçelerinde yaşayan ve stada gelmekte zorluk çeken sporseverler Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüslerle Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanan Sakaryaspor-Tuzlaspor mücadelesini seyretmeye getirildi.
Sporseverler mücadele esnasında geçtiğimiz günlerde yaşanan Elazığ ile Malatya depremini unutmayarak ‘Nehrin Çocukları Elazığ ve Malatya’nın Yanında’ adlı pankart açarken konu ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Nehrin Çocukları Sakaryaspor’la Buluşuyor’ sloganıyla başlattığımız ‘Sporda Sevgi Seli’ projemiz ile şehir merkezine uzak yerde yaşayıp yeşil siyah sevda ile tanışmayan bin 500 sporseveri hafta sonu oynanan Sakaryaspor-Tuzlaspor mücadelesine götürerek Sakaryaspor ile buluşturduk. Proje kapsamında Sakaryaspor ile tanışmayan toplam 13 bin genç ve çocuğu yeşil siyah sevdayla tanıştırmayı hedefliyoruz” denildi.

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