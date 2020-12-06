Genç ve Başarılı Harita Yüksek Mühendisi Bülent Yıldırım HKMO’nun yeni başkanı oldu

Haftalar önce seçimini yapan Erzurum Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bölge Başkanlığına Harita Yüksek Mühendisi Bülent Yıldırım getirildi. Genç ve başarılı mühendisin seçimi kazanması Harita ve Kadastro Mühendisleri camiasında sevinçle karşılandı.

HKMO Erzurum Bölge Başkanlığı seçimleri geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Yapılan seçim sonucunda HKMO’nun yeni başkanı Harita Yüksek Mühendisi Bülent Yıldırım oldu. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı HKMO, Erzurum ile birlikte Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerine hizmet veriyor. Geçtiğimiz haftalarda seçimini yapan HKMO, görev dağılımını da tamamlayarak işbaşı yaptı.

HKMO’nun yeni başkanı Harita ve Kadastro Yüksek Mühendisi Bülent Yıldırım, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, hoşgörü ve tevazünün şehri Erzurum’umuzda Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak aldığımız sorumluluğun farkında ve bilincinde hizmetlerimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Mesleğimize Değer Katacağız

“Harita Mühendisliği bilgi toplumu olma yolunda konumsal anlamda birçok değişik fonksiyonu üstlenebilecek bir meslektir.” diyen Yıldırım, şunları kaydetti: “Toprak üzerinde tasarlanan her yatırımın temelinde Harita Mühendislerinin bulunduğunu, bu nedenle mesleğimizi gayrimenkul sektöründe hak ettiği yere taşımak ve yaşadığımız kentlerin planlı olarak kalkınmasına katkı sunmak, mesleğimizi Erzurum ve bölge illerimize değer katmak amacıyla tüm üyelerimizle birlikte çalışıp üretmek için göreve talip olduk. Şehrimize ve üyelerimize gönülden hizmet edebilmek adına gördüğümüz ve büyük özveriyle, emekle katkı sağlamaya çalışacağımız Harita ve Kadastro Mühendisleri bölge temsilciliğimizde değer katma çabası içerisinde olacağız. Ülkemiz mesleğimiz, meslektaşlarımız ve şehirlerimizin menfaatleri için çalışacağız. Ülkemiz, mesleğimiz, meslektaşlarımız için faydalı olduğunu düşündüğümüz her projede ve ortamda yer alarak, katkıda bulunmaya çalışacağız. Vatanımıza milletimize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesi adına var gücümüzle çalışacağımızın garantisini veriyorum. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımı göreve getirerek teveccüh gösteren üyelerimize, bu süreçte bizlere destek veren herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum.”

Öte yandan güçlü kadrosu ile bölgede büyük işler yapacağı kanaati oluşturan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanlığı şehirde alanında etkin isimlerden oluşan yönetimiyle de dikkat çekiyor.

Bülent Yıldırım Başkanlığındaki Erzurum HKMO’nun yeni yönetiminde, Yaşar Yirmibeş, Kadir Puğ, Sercan Aksoy ve Fatih Laloğlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Genel Saymanlığa Muhammet Küçük, yazmanlığa da Ahmet Karagül getirildi.

Yeni yönetimde, Yunus Aslan, Adem Şakar, Gizem Akgül, Ayşe Babuşcu, Ahmet Ünlü ve Seyit Tunç da üye olarak görev yapacak.



