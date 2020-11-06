Bilecik’in Osmaneli ilçesinde genç ve kadın girişimcilere ’Dijital Dönüşüm ve "E-Ticaret Eğitimi’ verildi.

Bir kalkınma ajansı tarafından finanse edilen ’Kaliteli Girişimci Güçlü Rekabet’ projesi kapsamında oluşturulan, yeni işletme kuracak olan ve yeni işletmesini kuran genç ile kadın girişimcilerine yönelik ’Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Eğitimi’ düzenlendi. Pandemiden dolayı Ticaret Bakanlığı ve ve kargo şirketi iştiraki ile video konferans yöntemi ile düzenlenen eğitime çok sayıda girişimci online eğitim aldı. Online bağlantı kuramayan girişimcileri ise tarihi konakta bir araya getirerek eğitim sunumunu yapıldı. Sunumda ’E-Ticaret ve E-İhracat’ eğitimleri Osmaneli Belediyesi tarafından uygulamalı olarak düzenlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Münür Şahin, “İşletmeler pandemiden dolayı verdiği hizmetleri ve ürettiği ürünleri birebirde alıcı bulamaması nedeni ile satışlarında sorunlar yaşamaktadırlar. İşletmeler, günümüzün ve özellikle içinde bulunduğumuz dönemin gereksinimi olan dijital ortamda e-ticaret ile satışa ihtiyaç duymaktadırlar. İlçemizde kurduğumuz kadın girişimciler kooperatifi ve yeni işletmesini kuracak olan girişimciler, e-ticareti bilmeyen veya kavrayamayan mevcut işletmeler bu eğitim sayesinde hem e-ticaret yapan siteleri, ürünlerini pazarlayabilecek e-ticaret firmalarını, e-ihracat için dünya ile temas kurmayı hem de e-ticarette devlet destekleri hakkında bilgi sahibi oldular" dedi.

