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Genç Yetenek Halı Saha Turnuvası sona erdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.10.2020 17:09 | Son Güncelleme

Esenler’de düzenlenen Genç Yetenek Halı Saha Turnuvasında kupanın sahibi belli oldu.

Esenler’de düzenlenen Genç Yetenek Halı Saha Turnuvasında kupanın sahibi belli oldu. Esencılıs-Fevzi Çakmak City finalinde gülen taraf Esencılıs oldu.
Esenler Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliğiyle 42 takımdan oluşan Genç Yetenek Halı Saha Turnuvası tamamlandı. Esenler’de düzenlenen turnuvanın final maçında Esencılıs-Fevzi Çakmak City karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 biten maçta skoru penaltılar belirledi. Penaltı atışlarında Esencılıs maçı kazanarak gülen taraf oldu.
Kaybeden Fevzi Çakmak City oyuncuları ise büyük üzüntü yaşadı. Turnuvanın kupası Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya tarafından verildi. Kaybeden takım oyuncularına ise madalya, hediye çeki ve 2.lik kupası takdim edildi. Kazanan takım oyucuları ise ödüllerin ardından kendilerine teslim edilen kupayı büyük bir mutluluk ile hep birlikte havaya kaldırdı.

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