YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Genç ziraat teknikerinden Sarıgöl’e tropikal meyve fidanı

Genç ziraat teknikerinden Sarıgöl’e tropikal meyve fidanı

MANİSA HABERLERİ  | 27.05.2020 13:52 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıl önce Bitki Koruma Teknikerliğinden mezun olan Serkan Özkan isimli genç üretici bu yıl ilk kez ilçede tropikal meyve fidanları yetiştirmeye başladı.Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 24 yaşındaki Serkan Özkan, Bitki Koruma Teknikerliğinden mezun olduktan sonra kendi tasarladığı bitki fidancılığını iki yıl önce hayata geçirdi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2 yıl önce Bitki Koruma Teknikerliğinden mezun olan Serkan Özkan isimli genç üretici bu yıl ilk kez ilçede tropikal meyve fidanları yetiştirmeye başladı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 24 yaşındaki Serkan Özkan, Bitki Koruma Teknikerliğinden mezun olduktan sonra kendi tasarladığı bitki fidancılığını iki yıl önce hayata geçirdi. Kurduğu fidancılık bahçesinde, zeytin, fındık, chender cevizi, limon, portakal, yağ çıkarma özelliği çok yüksek olan bodur zeytin ve çeşitli meyve fidanlarını yanında, yörede çok tutulan üzüm çeşitleri fidanlarından satış yeri açtı. İki yıldan bu yana binlerce meyve fidanı satarak adından söz ettirmeyi başaran genç üretici şimdi de tropikal meyve yetiştirmeye başladı. Her iklime uyum sağlayan ve verim alınan tropikal meyvelerin çiftçiler tarafından da ilgi gördüğünü ifade eden Serkan Özkan, "Ejder meyvesi, bodur muz, Kaymak ağacı, Medine hurması, Guada gibi tropikal meyveler büyük saksılara konularak satmaktayım. Bodur Muz doku kültürü ile yetiştirilen bir meyve olup evin içerisinde bile yetişmekte. Yılda 21 kilogram ürün alınmakta. Kaymak ağacı da üç yılda verim vermekte olup, adeta şifa dağıtan bir meyve olarak da bilinir. Kaymak ağacının meyvesinin şeker oranı düşük olması nedeniyle zayıflamak için tüketildiği gibi, kabızlığa önler, vücutta biriken suyu atmaya yarar, öksüre ve solunun yollarına iyi gelir, hücre zarını korur, kan şekerini düzerler." dedi.
Yetiştirmeye başladığı tropikal meyvelerin çiftçilerden büyük ilgi gördüğünü ifade eden Özkan, "İlçemiz üzüm ile ünlü, üzümün yanında çeşitli bildik meyve ağaçları da mevcut. Araştırdım, ilçemiz ve her iklime uygun tropikal meyvelerin fidanlarını bularak ilçemiz çiftçileri ile buluşturmaya amaçlıyorum." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler Polis bile hayret etti! Bankta oturup kahve içtiler
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya

Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Manisa Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:43
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:32
Yatsı
22:10

Manisa Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Ahmet Selim Eczanesi
Merkez
Karaosmanoğlu Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Yalçın Aydın Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Evde kalma tebligatına uymayan 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

Evde kalma tebligatına uymayan 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.