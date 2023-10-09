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Gençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacak

09.10.2023 14:05 | Son Güncelleme:
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Türkiye Beyzbol Federasyonu Başkanlığı tarafından koordine edilen, 10 Ekim’de Ankara’da başlayacak olan Gençler Beyzbol5 Dünya Kupası’nın tanıtımı yapıldı.

Gençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacak

Türkiye’nin ilk kez organizasyonunu üstlendiği Dünya Beyzbol Şampiyonası öncesinde bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısına Dünya Beyzbol Federasyonu Başkanı Riccardo Fraccari ve Türkiye Beyzbol Federasyonu Başkanı Nahit Şahin’de katıldı. “Her yerde oyna” sloganı ile beyzbolun az ekipman ile oynanan bir türü olan beyzbol5, Türkiye’nin ev sahipliğinde 12 Ülkenin katılımı ile 10 Ekim saat 18.30’da düzenlenecek açılış töreni ve ardından Türkiye - Zambiya maçı ile başlayacak. 15 Ekim’de oynanacak maçlarla son bulacak turnuva dünyada gençler kategorisinde bir ilk olacak.

“KÜÇÜK BİR LASTİK TOPLA BİLE OYNANABİLMESİ GENÇLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Beyzbol5’in dünya çapında büyük bir yaygınlaşma içinde olduğunu belirten Dünya Beyzbol Federasyonu Başkanı Riccardo Fraccari “Hızlı erişilebilir ve kolay oynanabilir bir oyun. Küçük bir lastik topla bile oynanabilmesi gençlerin ilgisini çekiyor” ifadelerini kullandı.
“Dünya Şampiyonasının 6’ncı gününde kürsüde Milli takımımızı hep birlikte alkışlayacağız”
Federasyon tarihinde gerçekleştirdikleri en büyük organizasyon için Ankara’da buluştuklarını belirten Türkiye Beyzbol Federasyon’u Başkanı Nahit Şahin “Geçen yıl Avrupa 2.’si olan Milli takımımızı yeniden kürsüde görmek için ekibimizle çok çalıştık. Dünya Şampiyonasının 6. gününde kürsüde Milli takımımızı hep birlikte alkışlayacağız” dedi.
Basın toplantısı sonrası Kupa tanıtımı da yapıldı.

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