Gençler Kaş yollarında

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri tarafından belirlenen gençler, denize dalış yapmaları için Antalya’ya gönderildi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün projelerinden biri olan ve Antalya Özgecan Arslan Gençlik Merkezi tarafından yapılan ‘Kaş’tan Erzurum’a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta’ projesiyle Erzurum’dan Antalya’ya 40 genç götürülecek.

Kayak sezonunda ise Antalya’dan Erzurum’a 40 genç gelerek kayak öğrenecek.

Proje kapsamında Erzurum’dan 20 kişilik ilk kafile Aşkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır ile Gençlik Liderinden Mikail Usta nezaretinde Antalya’ya gitti.

Mevlana Türbesine Ziyaret

Erzurum’dan dalış eğitimi almak için Antalya’nın Kaş ilçesine giden 20 kişilik ilk kafile Antalya yolculuğu esnasında Konya’da konakladı. Gençler Konya’da Mevlana Türbesini ziyaret etti.

Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan ile Gençlik Merkezi Müdürlerinin yoğun çalışmaları sonucu ‘Dalış Eğitimi’ almak isteyen 40 genç tespit ettiklerini belirten Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, “İlk etapta 20 genci Antalya’ya gönderdik. Bu gençlerimiz 5 gün süreyle Antalya Kaş’ta dalış eğitimi alacaklar. Ardından 20 öğrencimizi daha Kaş’a göndereceğiz” dedi.

Aydın, Kayak mevsiminde ise Antalya’nın Kaş ilçesinden 40 öğrencinin Erzurum’a gelerek kayak eğitimi alacaklarını belirtti.

Erzurum’dan Antalya’ya Gönül Köprüsü

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise gençlik değişimi olarak da değerlendirdiği proje kapsamında 20 kişilik ilk kafileyi Antalya’ya uğurladıklarını ifade ederek, ‘Kaş’tan Erzurum’a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta’ projesi kapsamında Erzurum’dan Antalya’ya gençlik köprüsü kurduklarını belirtti.

Taşkesenligil, “İnşallah bu güzel proje sayesinde Erzurum’dan 40 gencimiz dalış eğitimi olarak dalgıçlığı öğrenecek. Antalya’dan ilimize gelecek olan 40 genç ise kayak eğitimi alacak. Erzurum ve Antalyalı öğrenciler aynı zamanda iki kenti tanıma şansı bulacaklar” diye konuştu.



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