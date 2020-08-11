Gençler pistin tozunu attı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Kadın Genç takımı, Ferdi Bölgesel Atletizm Şampiyonasında 5’i birincilik olmak üzere 11 madalya topladı.

U18 Ferdi Bölgesel Atletizm Şampiyonası İstanbul’da tamamlandı. Burhan Felek Atletizm Pisti’nde yapılan organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Iraz Engin 11.90 ile üç adım atlama ve 5.57 ile uzun atlama, Edanur Yaşar 1.06.46 derecesiyle 400 metre engel ve Gökçe Erken 12.60 derecesiyle gülle atma kategorilerinde Türkiye birincisi oldu. Buse Kırboğa 29.4 derecesiyle disk atmada birincilik elde ederken, gülle atma kategorisinde üçüncü sırada yer aldı. Yine aynı yarışlarda Nazlı İnaltekin üç adım atlamada ikincilik, uzun atlamada üçüncülük, Eslem Tüm 400 metre engel yarışlarında ikincilik elde ederken, çekiç atmada Zehra Türknaz Özırmak, yüksek atlamada Esra Kalkan üçüncü oldu.

Toplamda 5 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, takım halinde en başarılı takımlar arasına ismini yazdırdı.

