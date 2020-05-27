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Gençler siyer kurslarını internet üzerinden takip ediyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 27.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

Gençler siyer kurslarını internet üzerinden takip ediyor

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından çekilen siyer kursu videoları, sosyal medya üzerinden paylaşılarak gençlerin derslerden geri kalmamaları amaçlanıyor.

Gönüllü Gençlik Lideri Recep Tüylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın öncesinde merkezde gençlere kurslar verdiklerini söyledi.

Tüylü, "Pandemi sürecinde Gençlik Merkezimizdeki kurslara ara verildi. Bu süreçte gençlerimize nasıl faydalı oluruz diye düşündük ve videolar üzerinden eğitimler verme kararı aldık. Öğrencilerimiz geri kalmasın ve kaldıkları yerden devam etsinler diye siyer dersiyle ilgili videolar çekmeye başladık." dedi.

Videoları kurumun sosyal medya hesabından yayınladıklarını aktaran Tüylü, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 2 dersimizi yayınladık. Önümüzdeki günlerde üçüncü dersimizi yayınlayacağız. İlk dersimizde neden ve nasıl siyer öğrenmeliyiz konularına değindik. İkinci dersimizde Peygamber Efendimizin doğumu öncesinde Mekke ve dünyanın yapısıyla ilgili konuştuk. Üçüncü dersimizde de Peygamber Efendimizin doğumu ve hayatını konuşma gayretinde olacağız."

Farklı ve zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayan Tüylü, "Bu süreçte evde kalan gençlerimiz evde sıkılmasın, vakitlerini güzel değerlendirsinler diye elimizden gelen çabayı sergiliyoruz." ifadesini kullandı.

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