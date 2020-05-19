Gençler sordu Gürkan cevapladı

’Gençler soruyor Başkan Cevaplıyor’ konulu video konferansta, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gençlerin sorularını cevapladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Gençlik Şube Müdürlüğü bünyesindeki 19 genç ile video konferans yoluyla bir araya geldi.

Gençler, 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkış günü dolayısıyla gerçekleştirilen video konferanstan dolayı Başkan Gürkan ile bir araya gelmekten mutluluklarını duyduklarını ifade ettiler.

Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, “Tüm gençlerimizin Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor ve tebrik ediyorum.

101’nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve Milli Mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 yılı kutlamalarını bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla buruk kutluyoruz.

19 Mayıs Bayramı ve Kadir Gecesi ile akabinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramımızı hüzünlü kutluyoruz. Bütün hemşerilerim 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Kadir Gecelerini kutluyorum ve yapmış oldukları duaların kabul olmasını temenni ediyorum.

Ramazan Bayramının İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini niyaz ediyorum. Tüm insanlığın korona virüsünden kurtulmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Gürkan daha sonra gençlerin sorularını cevapladı.

