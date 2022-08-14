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Gençlerbirliği-Altınordu maçının ardından

14.08.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: - "Oyuncularımı tebrik ediyorum, hem kendilerine yakışan hem de giydikleri formaya uygun gösterdikleri mücadeleden dolayı hepsine ayrıca teşekkür ediyorum" - Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: - "Daha fazla gol de atabilirdik, 3-3 bitti, ligin ilk maçları her zaman zordur"

Spor Toto 1. Lig'in 2022-2023 sezonu ilk hafta maçında sahasında Altınordu ile 3-3 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, oyuncularının mücadelesinden dolayı hepsine teşekkür etti.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Özellikle ilk yarı iki takım adına da denk geçti. Basit goller yediğimizi düşünüyorum, 3 gol bulup kendi adımıza 3 gol yememiz de doğru bir durum olmadı, bireysel hatalar oldu, kaçırdığımız penaltı da var." diye konuştu.

İkinci yarı oyunu tamamen rakip sahada oynadıklarını dile getiren Diyadin, şöyle devam etti:

"Net kaçırdığımız pozisyonlar da var, maçın ikinci yarısı tamamen lehimize bitmesi gerekiyordu maalesef olmadı. Şartlar zor olsa da evimizde galip gelmek istiyorduk, oyun olarak da hak ettik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, hem kendilerine yakışan hem de giydikleri formaya uygun gösterdikleri mücadeleden dolayı hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kulübümüzün içinde bulunduğu durum, transfer yasağının kaldırılması Gençlerbirliği için hayati ve tarihi bir dönemeçtir. Diğer türlü bu yıl bizim adımıza çok zorlu, sıkıntılı geçebilir. Çünkü oyuncularımızın bu mücadelelerine katkı verecek oyuncu transferi yapmak zorundayız."

Transfer yasağının kaldırılması için Gençlerbirliği'nin yönetiminin de yoğun bir çaba içerisinde olduğunu kaydeden Diyadin, "İnşallah bunu başarırlar, çünkü Gençlerbirliği 100 yıllık bir kulüp ve kendi ayakları üstünde yıllardır durmuş bir kulüptür. Bu yıl hayati ve tarihi bir dönemeçtedir. Bütün camia her kesimiyle kenetlenip özellikle bu transfer yasağını aşmamız gerekiyor. En azından sayısal çok olmasa da oyunculara güç verecek birkaç oyuncu katmamız gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntılı bir durum olur." değerlendirmesinde bulundu.

- Kahraman: "Ligin ilk maçları her zaman zordur"

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman da ekran başındaki futbolseverlere keyifli bir futbol izlettirdiklerini belirterek, "Aslında planlanmış 3 tane gol kazandık, ama bunun yanı sıra bir taç ve bir kornerden iki duran toptan konsantrenin dağıldığı anda gol yedik. Gençlerbirliği'ni iyi tanıyoruz, geçiş oyununu iyi oynayan bir takım, bu yönde çalıştık. Gençlerbirliği'ni çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Duran toplardan 2 gol yenmesi biraz da takımın konsantrasyonunu dağıttı." diye konuştu.

İkinci yarı kendilerinin de geçiş oyununa dönmeye çalıştıklarını aktaran Kahraman, "Pozisyonlar da yakaladık daha fazla gol de atabilirdik, 3-3 bitti, ligin ilk maçları her zaman zordur. Bundan sonraki dönemlerde Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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Altınordu spor toto 1.lig

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