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Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi vefat etti

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 02.04.2020 10:18 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav'ın vefat ettiği bildirildi.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi vefat etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Cavcav'ın kız kardeşinin dün vefat ettiği belirtilerek, "Fatma Jale Cavcav’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Nazan Cavcav, başkanımız Murat Cavcav ve kardeşi Önder Cavcav ile yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

(AA)

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