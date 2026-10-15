Gençlerbirliği - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Gençlerbirliği ile Galatasaray, 17 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Eryaman Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Gençlerbirliği ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. İki takımın da bu mücadele öncesinde farklı form durumları dikkat çekiyor.
Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 8 puanla 13. sırada.
Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 16 puanla 1. sırada.
Gençlerbirliği, son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek zorlu bir dönemden geçiyor. Galatasaray ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle önemli bir form yakaladı.
Gençlerbirliği kadrosunda Cheikh Niasse (Şüpheli), Oğulcan Ülgün (Sakat), Pedro Pereira (Sakat), Adama Traore (Sakat) ve Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.
Galatasaray kadrosunda Lucas Torreira (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Lesley Ugochukwu (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Oğulcan Ülgün. Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Gençlerbirliği 1, Galatasaray 4 galibiyet aldı. Bu maçlarda Gençlerbirliği 5, Galatasaray 13 gol attı.
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