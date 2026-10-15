Gençlerbirliği - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Gençlerbirliği Cumartesi 16:00 Galatasaray

Gençlerbirliği ile Galatasaray, 17 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Eryaman Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Gençlerbirliği ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. İki takımın da bu mücadele öncesinde farklı form durumları dikkat çekiyor.

Lig Durumu Gençlerbirliği 13. Trendyol Süper Lig O 7 G 2 B 2 M 3 P 8 7 Attığı Gol 15 Yediği Gol -8 Averaj Galatasaray 1. Trendyol Süper Lig O 7 G 5 B 1 M 1 P 16 16 Attığı Gol 11 Yediği Gol +5 Averaj Gol Durumu (Toplam) Gençlerbirliği 7 / 15 Galatasaray 16 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı G Gençlerbirliği İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 2 / 1 Gol 6 – 6 G Galatasaray Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 0 / 1 Gol 7 – 6

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 8 puanla 13. sırada.

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 16 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Gençlerbirliği B M M M B tüm kulvarlar Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B Galatasaray G M G G G tüm kulvarlar Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi M

Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Orfa Yapı Pendikspor 3-3 Galatasaray Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B

Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Gençlerbirliği, son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek zorlu bir dönemden geçiyor. Galatasaray ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle önemli bir form yakaladı.

Eksik Oyuncular Gençlerbirliği 5 eksik Cheikh Niasse Oğulcan Ülgün Pedro Pereira Adama Traore Kevin Rodrigues Galatasaray 2 eksik Lucas Torreira Lesley Ugochukwu

Gençlerbirliği kadrosunda Cheikh Niasse (Şüpheli), Oğulcan Ülgün (Sakat), Pedro Pereira (Sakat), Adama Traore (Sakat) ve Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Galatasaray kadrosunda Lucas Torreira (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Lesley Ugochukwu (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Sekou Koita Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Ousmane Diabate Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Rafael Luis Gençlerbirliği 1 Gol 0 Asist Victor Osimhen Galatasaray 6 Gol 3 Asist Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist Abdülkerim Bardakcı Galatasaray 2 Gol 0 Asist

Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Oğulcan Ülgün. Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara.

İkili Rekabet 1 Gençlerbirliği 0 Beraberlik 4 Galatasaray Galatasaray 0-2 Natura Dünyası Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası

Natura Dünyası Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Galatasaray 3-2 Natura Dünyası Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Gençlerbirliği 1, Galatasaray 4 galibiyet aldı. Bu maçlarda Gençlerbirliği 5, Galatasaray 13 gol attı.