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Gençlerbirliği - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

17 Ekim 2026 saat 16:00'da Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek maçta Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Gençlerbirliği - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Gençlerbirliği
Cumartesi 16:00
17.10.2026
Galatasaray
Stadyum: Eryaman Stadyumu Yayın: beIN Sports

Gençlerbirliği ile Galatasaray, 17 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Eryaman Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Gençlerbirliği ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. İki takımın da bu mücadele öncesinde farklı form durumları dikkat çekiyor.

Lig Durumu

Gençlerbirliği

13. Trendyol Süper Lig
O
7
G
2
B
2
M
3
P
8
7
Attığı Gol
15
Yediği Gol
-8
Averaj

Galatasaray

1. Trendyol Süper Lig
O
7
G
5
B
1
M
1
P
16
16
Attığı Gol
11
Yediği Gol
+5
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Gençlerbirliği 7 / 15
Galatasaray 16 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Gençlerbirliği İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 2 / 1
Gol
6 – 6
Galatasaray Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 0 / 1
Gol
7 – 6

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 8 puanla 13. sırada.

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 16 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Gençlerbirliği B M M M B

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B
  • 19.09.2026 İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M
  • 13.09.2026 Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M
  • 28.08.2026 Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
Galatasaray G M G G G

tüm kulvarlar

  • 13.10.2026 Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi M
  • 09.10.2026 Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G
  • 02.10.2026 Orfa Yapı Pendikspor 3-3 Galatasaray Kulüpler Arası Hazırlık Maçları B
  • 19.09.2026 Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig M
  • 13.09.2026 Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Gençlerbirliği, son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek zorlu bir dönemden geçiyor. Galatasaray ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle önemli bir form yakaladı.

Eksik Oyuncular

Gençlerbirliği

5 eksik
Cheikh Niasse Şüpheli
Oğulcan Ülgün Sakat
Pedro Pereira Sakat
Adama Traore Sakat
Kevin Rodrigues Sakat Kasığından Sakat

Galatasaray

2 eksik
Lucas Torreira Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Lesley Ugochukwu Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Gençlerbirliği kadrosunda Cheikh Niasse (Şüpheli), Oğulcan Ülgün (Sakat), Pedro Pereira (Sakat), Adama Traore (Sakat) ve Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Galatasaray kadrosunda Lucas Torreira (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Lesley Ugochukwu (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Oğulcan Ülgün Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Sekou Koita Sekou Koita Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Ousmane Diabate Ousmane Diabate Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Rafael Luis Gençlerbirliği 1 Gol 0 Asist
Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray 6 Gol 3 Asist
Gabriel Sara Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist
Lucas Torreira Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist
Abdülkerim Bardakcı Abdülkerim Bardakcı Galatasaray 2 Gol 0 Asist

Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Oğulcan Ülgün. Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara.

İkili Rekabet
1 Gençlerbirliği
0 Beraberlik
4 Galatasaray
  • 22.04.2026 Galatasaray 0-2 Natura Dünyası Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası
  • 18.04.2026 Natura Dünyası Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray Trendyol Süper Lig
  • 22.11.2025 Galatasaray 3-2 Natura Dünyası Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig
  • 02.05.2021 Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray Trendyol Süper Lig
  • 09.01.2021 Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Gençlerbirliği 1, Galatasaray 4 galibiyet aldı. Bu maçlarda Gençlerbirliği 5, Galatasaray 13 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman?

17 Ekim 2026.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat kaçta?

16:00.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı hangi kanalda?

beIN Sports.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçında hangi oyuncular eksik?

Gençlerbirliği'nde Niasse, Ülgün, Pereira, Traore, Rodrigues; Galatasaray'da Torreira ve Ugochukwu eksik.

Gençlerbirliği ve Galatasaray'ın ligde kaç puanı var?

Galatasaray 16 puanla 1. sırada, Gençlerbirliği 8 puanla 13. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği galatasaray
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