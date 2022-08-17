YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi:

Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi:

17.08.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bir an önce oynadığımız oyunun üstüne biraz koyabilirsek, lige daha hazır takım olacağımıza inanıyorum"

Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi:

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanı Muhammed Bayır, güzel bir sinerji yakaladıklarını ve takım halinde eksiyi artıya çevirebilecek bir yapıya sahip olduklarını söyledi.

Muhammed Bayır, yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında 3-3 berabere kaldıkları Altınordu karşılaşmasında, bireysel ve takım anlamında izleyenlere keyifli bir maç izlettiklerini belirterek, "Bizler oynarken büyük keyif aldık. Öyle umut ediyorum ki bizleri izleyenler de aynı keyfi almışlardır. Karşılaşmanın ilk yarısında 6 gol ve kaçan bir penaltı vardı. Ligdeki diğer maçları da izledim, açıkçası Altınordu maçı kadar keyifli değildi." dedi.

Sezonun yeni başladığına dikkati çeken Muhammed, birçok takımın henüz hazır olmadığına işaret ederek, "Tabii ki haftalar ilerledikçe bu değişecek ve gelişecektir. Bizim için de aynı şey söz konusu. Bir an önce oynadığımız oyunun üstüne biraz koyabilirsek, lige daha hazır takım olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Takviyeler, bizleri daha güçlü kılacaktır"

Geçen sezon takım içerisinde arkadaşlık anlamında çok güzel hava yakaladıklarına değinen savunma oyuncusu, şunları kaydetti:

"Sezonun ikinci yarısında yakaladığımız bu havayı, geçtiğimiz sezondan bu sezona taşımak için uğraştık, kısmen de olsa başarabildiğimizi düşünüyorum. Futbol bir birliktelik oyunudur ve takım içerisindeki olumlu havayı sahaya yansıttığınız ölçüde başarılı olabiliyorsunuz. Ayrılanlar olmasına rağmen geçen sezondan kalan oynayan ya da oynamayan genç oyuncu arkadaşlarımız var. Biz bunlarla çok güzel bir sinerji yakaladık. Saha içerisinde herkes kimin ne yapabileceğini aşağı yukarı bildiği için bu da saha içerisine avantaj olarak yansıyor. Hazırlık maçlarında bu birlikteliğin skor anlamında olmasa dahi oyunsal anlamda karşılığını gördük. Aynı zamanda takım olarak eksiyi artıya çevirebilecek bir yapıya sahibiz. Buna rağmen bu takımda ihtiyacı olan bölgelere mutlaka transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Birbirini tanıyan bu oyuncu grubuna yapılacak takviyeler, bizleri daha güçlü kılacaktır."

Muhammed, 19 Ağustos Cuma günü deplasmanda oynayacakları Boluspor maçına ilişkin "Gözlemlediğim kadarıyla Boluspor, sistemden ve taktikten daha çok dinamik bir takım görüntüsü veriyor. Transfer yapamamamıza rağmen eşit şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Daha sezon başı olduğu için her iki takımın da bazı eksiklikleri var. Haftalar ilerledikçe futbol adına daha farklı maçlar, daha farklı mücadeleler olacaktır. Boluspor deplasmanından puan ya da puanlar alabilecek güce ve yeteneğe sahip olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Gençlerbirliği kaptanı Muhammed Bayır'dan yeni sezon değerlendirmesi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdiMalezya Kralı Abdullah Şah ile Kraliçe Tunku Azizah, Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini gezdi
AK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam ettiAK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam etti
Kastamonu, Çankırı ve Sinop için 5 yıllık yol haritası belirleniyorKastamonu, Çankırı ve Sinop için 5 yıllık yol haritası belirleniyor
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Muhammed Bayır spor toto 1.lig

Ankara Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:22
Sabah
05:56
Öğle
12:58
İkindi
16:44
Akşam
19:49
Yatsı
21:17
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.