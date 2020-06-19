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Gençlerbirliği, Kayserispor maçına hazır

ANKARA HABERLERİ  | 19.06.2020 13:11 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği, Kayserispor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyunla başladı.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ile Ömer Alper Tatlısu'nun yanı sıra sarı kart cezalıları Erdem Özgenç ve Flavio Ramos, Hes Kablo Kayserispor'a karşı görev yapamayacak.

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