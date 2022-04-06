YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

06.04.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandı.

Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Ardahan'da aç kurtlar ve bozayı kent merkezine indiArdahan'da aç kurtlar ve bozayı kent merkezine indi
Karasu'daki kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede 27 dalgakıran yapılacakKarasu'daki kıyı erozyonunun yaşandığı bölgede 27 dalgakıran yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği

Ankara Namaz Vakitleri 8 Nisan Cuma

İmsak
04:48
Sabah
06:15
Öğle
12:56
İkindi
16:33
Akşam
19:26
Yatsı
20:48
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Halsizliği ve uykusuzluğu ortadan kaldırıyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.