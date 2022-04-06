Gençlerbirliği, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandı.

Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz