Gençlerbirliği'nde kötü gidişat sürüyor

Süper Lig'de dün Medipol Başakşehir'e konuk olan başkent ekibi, rakibine 2-1 mağlup oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Karşılaşmanın ilk dakikasında Sefa Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, Johansson'un 72. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 80. dakikada Gulbrandsen, 90+4. dakikada da Mehmet Topla'ın gollerine engel olmayan kırmızı-siyahlılar, İstanbul'dan puansız döndü.

Milli araya moralsiz giren teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Başkent temsilcisi, ligde oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, dün de Medipol Başakşehir'e mağlup oldu.

TEK GALİBİYETİNİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI ALDI

Ligde çıktığı 7 maçta 5 puan toplayan Gençlerbirliği, tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla elde etti. Kırmızı-siyahlılar ayrıca Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilirken, İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Süper Lig'de 5 puanla 19. sırada yer alan Gençlerbirliği, 5 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Başkent temsilcisi, milli aranın ardından Fenerbahçe'yi konuk edecek.