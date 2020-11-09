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Gençlerbirliği'nde kötü gidişat sürüyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.11.2020 13:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir'e yenilen ve kötü gidişata "dur" diyemeyen Gençlerbirliği, milli araya moralsiz girdi.

Gençlerbirliği'nde kötü gidişat sürüyor

Süper Lig'de dün Medipol Başakşehir'e konuk olan başkent ekibi, rakibine 2-1 mağlup oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Karşılaşmanın ilk dakikasında Sefa Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, Johansson'un 72. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 80. dakikada Gulbrandsen, 90+4. dakikada da Mehmet Topla'ın gollerine engel olmayan kırmızı-siyahlılar, İstanbul'dan puansız döndü.

Milli araya moralsiz giren teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Başkent temsilcisi, ligde oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, dün de Medipol Başakşehir'e mağlup oldu.

TEK GALİBİYETİNİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI ALDI

Ligde çıktığı 7 maçta 5 puan toplayan Gençlerbirliği, tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla elde etti. Kırmızı-siyahlılar ayrıca Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 yenilirken, İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Süper Lig'de 5 puanla 19. sırada yer alan Gençlerbirliği, 5 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Başkent temsilcisi, milli aranın ardından Fenerbahçe'yi konuk edecek.

RUMEN GOLCÜ STANCU SAKATLANDI

Gençlerbirliği'nde, Medipol Başakşehir maçı öncesi Rumen golcü Bogdan Stancu'nun sakatlanması da moralleri bozdu. Sağ diz ITB bandında yırtık tespit edilen Stancu'nun yaklaşık 2-3 hafta sonra sahalara dönmesinin planlandığı belirtildi.

Öte yandan, Medipol Başakşehir maçının son bölümünde oyuna giren 17 yaşındaki Abdullah Şahindere, altyapısından yetiştiği başkent ekibinde A takım formasını ilk kez giydi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1 (Maç sonucu)Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1 (Maç sonucu)


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