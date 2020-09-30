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Gençlerbirliği’ne sürpriz ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.09.2020 10:41 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği’nin yaptığı son antrenmanda sürpriz bir konuğu vardı.

Gençlerbirliği’ne sürpriz ziyaret

Türkiye Kadınlar Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği’nin yaptığı son antrenmanda sürpriz bir konuğu vardı. Kayseri’ye yeni atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, ilk kulüp ziyaretini Gençlerbirliği’ne gerçekleştirdi.
Murat Eskici’nin İzmir’e tayinin çıkmasından sonra Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Ali İhsan Kabakçı, inceleme ve ziyaretlerini sürdürüyor. Kabakçı’nın son durağı Kayseri Gençlerbirliği Kadın Futbol takımının antrenmanı oldu. Türkiye Birinci Ligi’nde vereceği mücadele için hazırlıklarını sürdüren takımın Argıncık Stadı’nda yaptığı antrenmanı ziyaret eden Ali İhsan Kabakçı, Teknik Direktör Osman Bahadır Kökoğlu’ndan takım ile ilgili bilgiler aldı.
Ziyareti değerlendiren Osman Bayadır Kökoğlu, “Müdürümüzün bizi ziyaret etmesi mutlu etti. Oyuncularımız ile yakından ilgilenerek takımımız hakkında bilgi aldı. Bu ziyaret ile oyuncularımız verecekleri büyük mücadelede yalnız olmadıklarını bir kez daha gördüler. Yeni sezonda bizlere başarılar dileyen Ali İhsan Kabakçı’ya bizlerde yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Gençlerbirliği’ne sürpriz ziyaret

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