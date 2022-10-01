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Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Oktay Arıca vefat etti

01.10.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği'nin eski futbolcusu Oktay Arıca vefat etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Oktay Arıca, hayatını kaybetti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "1960’lı yıllarda 8 yıl boyunca Gençlerbirliği'mizin formasını giyen, futbolu bıraktıktan sonra da kulübümüzde yardımcı antrenörlük, antrenörlük, teknik direktörlük görevlerinde bulunan; İlhan Cavcav döneminde yönetim kurulu ve divan kurulu üyelikleri de yapan Gençlerbirliği’mizin "Canlı tarihi" olarak adlandırılan Oktay Arıca’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Oktay Arıca, 3 Ekim Pazartesi günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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