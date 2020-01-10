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  4. Gençlerden İHA’ya ziyaret

Gençlerden İHA’ya ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.01.2020 18:28 | Son Güncelleme

Adıyaman Gençlik Merkezi gençleri İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ve beraberindeki gençlik liderleri ve gönüllü gençler İHA’yı ziyaret etti.

Gençlerden İHA’ya ziyaret

Adıyaman Gençlik Merkezi gençleri İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ve beraberindeki gençlik liderleri ve gönüllü gençler İHA’yı ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, gençler gazetecilik ile ilgili merak ettikleri soruları sorarak, bilgi edindi.
Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, İhlas Haber Ajansı’nın Adıyaman bürosunda görevli gazeteciler görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını, kamu menfaatini gözettiklerini dile getirdi.

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İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:39
İkindi
15:11
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

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Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
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