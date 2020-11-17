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Gençlerden sokaktaki dostlara anlamlı destek

DÜZCE HABERLERİ  | 17.11.2020 17:10 | Son Güncelleme

Düzce Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar doğrultusunda mahalle mahalle gezerek sokak hayvanlarına mama dağıttı.Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sokak hayvanlarına mama ve yem dağıtımı yapan Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, hayvan dostu olduklarını gösterdi.

Düzce Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar doğrultusunda mahalle mahalle gezerek sokak hayvanlarına mama dağıttı.
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sokak hayvanlarına mama ve yem dağıtımı yapan Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, hayvan dostu olduklarını gösterdi. Belediyenin önü, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Aziziye, Kültür, Şerefiye Mahalleleri başta olmak üzere kentin dört bir yanına dağılan Gençlik Meclisi üyeleri, poşet halindeki mamaları dağıttı. Gençlik Meclisi, kedi, köpek ve kuşyemlerini isteyen herkese poşetler halinde vererek sokak hayvanlarını besleyenlere de yardımcı oldu.
Gençler, pandemi sürecinde başlattıkları sokak hayvanlarına destek etkinliğini sürdürmeye devam edeceklerini açıklayarak Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne katkılarından dolayı teşekkür etti.

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